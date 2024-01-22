共慶新年 中領館贈留學生暖心包

近百名僑胞和留學生代表獲得中國駐紐約總領事館贈送暖心包。(中國駐紐約總領事館提供)

中國駐紐約總領事館近日舉行「溫暖迎春·共慶中國年」暖心包發放啟動儀式，為近百名僑胞和留學生 代表送上新年賀卡、節慶用品及傳統年貨，希望在美國的中國人能感受到農曆「年味」。

中國駐紐約總領事黃屏表示，中國政府始終關心海外同胞的安危冷暖，駐紐約總領館將一如既往秉持「外交為民」理念，聚焦在美僑胞所思所想，回應同胞所需所盼，持續提升為民服務水平。他也介紹了美中元首舊金山 會晤的重大意義和重要成果，鼓勵領區僑學界繼續做美中友好的維護者和促進者，為兩國關係健康穩定發展不斷注入新的動力。

黃屏在現場向僑胞和留學生代表發放「暖心包」，以中國風特色的大紅帆布包寓意新的一年一帆風順，萬事如意，其中也包含新年賀卡、安全提醒宣傳卡、福字、對聯、中國結等節慶用品，以及花生、瓜子、糖果等傳統年貨。黃屏表示，他希望藉「暖心包」使大家在異國他鄉，也能感受到濃濃的鄉情和「年味」。

僑胞代表們在發言中，感謝中國長期以來對廣大僑胞的深切關懷，表示暖心包不僅帶來溫暖的節日祝福，更增強了大家促進美中友好的決心和信心。留學生們也表示，暖心包讓學子在異國他鄉感覺到家的溫暖，大家一定以奮鬥激揚青春，不負時代，不負華年。