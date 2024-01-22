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美國中國總商會 2024龍年頒獎禮

記者張心╱紐約報導
美國中國總商會2024年農曆龍年頒獎慶典日前在紐約市曼哈頓Cipriani酒店舉行。(記者張心╱攝影)
美國中國總商會2024年農曆龍年頒獎慶典日前在紐約市曼哈頓Cipriani酒店舉行。(記者張心╱攝影)

美國中國總商會2024年農曆龍年頒獎慶典日前在紐約市曼哈頓Cipriani酒店舉行，吸引逾千名來自美中企業界的嘉賓出席；聯邦快遞(FedEx)總裁Raj Subramaniam獲頒年度「國際領袖獎」，拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)和布碌崙籃網隊的母公司BSE Global一同獲得「傑出社區貢獻獎」，安永(EY)全球榮譽副主席Kate Barton也獲頒「女性領導力獎」。

美國中國總商會會長、中國銀行美國地區行長胡威致開幕詞時表示，美中企業過去幾年來，在攜手創造機遇、開拓市場方面表現出堅韌的精神，「我對美中企業的合作前景與機遇依舊感到樂觀，希望兩國更多企業在新年強化友誼、增進合作。」

美國駐華大使伯恩斯也通過視頻向獲獎者表達祝賀，並向去年的獲獎者、不久前過世的前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)致敬。他表示，兩國關係近來明顯改善並趨於穩定，兩國政府之間的溝通也明顯好轉。他期待美中兩國未來在氣候變遷、人工智慧、打擊毒品等領域加強合作，同時祝願兩國經貿合作在新一年取得更好成績。

中國駐美大使館副館長徐學淵公使、代表大使謝鋒表示祝賀，讚揚商會多年來為美中企業強化溝通所做的貢獻。她希望未來美方能夠為中國企業提供一個更公平、更透明的環境，雙方應當攜手增進對彼此的瞭解，加深友誼，推動兩國經濟共同發展。

中國商務部長王文濤也視頻發言稱，今年是中美建交45周年，兩國貿易在45年間增長超過300倍，美國對華出口創造了百萬就業機會，也有超過七萬家美國企業在華經營，其中九成盈利，同樣帶動百萬美國就業崗位，凸顯了兩國經貿互利共贏的本質。

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