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紐約華僑學校 展演秋季學習成果

記者范航瑜／紐約報導
僑校日前在華埠舉辦「2023年秋季成果展演」活動。圖為一年級學生表演。(僑校提供)
僑校日前在華埠舉辦「2023年秋季成果展演」活動。圖為一年級學生表演。(僑校提供)

紐約華僑學校(New York Chinese School)日前在曼哈頓華埠舉辦「2023年秋季成果展演」活動，共有400多名學童從秋季班結業。家長親臨會場見證學生們的學期學習成果，全場洋溢著熱鬧與溫馨的氣氛。

秋季期末表演旨在鍛煉學生們的表演技能與信心，此次展演以多元化的形式呈現，分為靜態及動態；活動由僑校歷史影片開場，講述僑校自1909年建校以來的百年歷史，60僑團及社區人士對僑校的長期支持，以及自2018年9月以來僑校所完成的各項工作。

幼稚園的表演「小花朵」以及「恭喜恭喜」，舞蹈活潑可愛，引得家長陣陣掌聲。二年級學生朗誦了詩歌「水調歌頭」。在表演中，學生們用鏗鏘有力的聲音，將經典詩篇娓娓道來，展現了對詩歌藝術的理解，更將內心的情感與共鳴傳達給觀眾。粵語班學生節目「香蕉船」向家長展示粵語的魅力。還有高年級學生朗誦詩歌等。家長們表示，孩子們的表演讓他們感受到詩歌的美妙之處，也深刻感受到孩子們的成長與進步。

節目結束後，家長代表紐約安良工商總會元老鄧遐勳為部分優秀教師頒發了總統義工獎。獲獎老師共有五名，分別是紐約大學研究生的韓雨晴和程曉萌、康乃爾大學研究生何鵬亮、「大都會國際兒童事工」(Metro World Child)指導老師許晨，以及布碌崙(布魯克林)科技高中的王妤諾。

校長王憲筠感謝家長、60僑團與社區的持續資助，她也感謝僑校職員、義工等的付出；她說，疫情後大環境的改變波及課後教育產業，但僑校始終在社區屹立不搖，持續為社區子弟提供安全整潔的學習環境及教育平台。

家長代表紐約中華總商會副會長鄧穎瑜頒發優秀義工獎。(僑校提供)
家長代表紐約中華總商會副會長鄧穎瑜頒發優秀義工獎。(僑校提供)
鄧遐勳(左一)頒發總統義工獎。(僑校提供)
鄧遐勳(左一)頒發總統義工獎。(僑校提供)

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