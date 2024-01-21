紐約台山僑胞婦女會助落後學生 免費一對一線上輔導

紐約台山僑胞婦女聯合會日前在布碌崙班森賀酒樓舉行新春團拜會。(記者顏潔恩／攝影)

紐約台山僑胞婦女聯合會日前在布碌崙 (布魯克林)班森賀酒樓舉行新春團拜會，包括會員、政警界的嘉賓上百人出席，提前相互拜個早年；該會也在晚宴上宣布推出「燈塔免費學業輔導計畫」，鼓勵學業落後的學生善用這項資源，獲得免費的一對一線上課業輔導。

據輔導計畫的負責人介紹，美國曾是發達國家中畢業率最高的國家之一，但如今在27個發達國家中僅排名第22位；數據顯示，每年有超過120萬名學生輟學，相等於每日有7000名學生放棄學業，就算沒有輟學，每年也約有25%的高中生無法按時畢業，在新冠疫情後，全美預計恐增加110萬名高中輟學生。

該會於今年推出該輔導項目，旨在幫助低收入 、新移民家庭 的學生克服學業困難，鼓勵他們用教育改寫命運；目前已有成績優秀的大學、高中生組成20多人的志願者教師團隊，為落後學生進行一對一的線上補習，科目包括數學、英語、科學和歷史等。

此外，教材由紐約市資深公立學校老師和教育機構所提供，以確保質量和學校教育的一致性；有需要的家庭可撥電至(347)825-1125找Emily、或電郵至[email protected]。

婦女聯合會會長王一冰表示，回顧過去的一年，秉持著堅持服務、團結僑胞的初心在社區辦活動，並彰顯出女性堅毅的領導力量；該會自2019年成立至今已有五年，除合作夥伴外，她尤其感謝每個默默無聞、在背後守護著聯合會發展的義工們，當日為超過20名義工頒發「美國總統義工服務獎」(The President's Volunteer Service Award)。

王一冰指出，當中年齡最大的義工有90幾歲，多年來積極付出，毫無怨言，對她而言也樹立了很好的榜樣，希望自己也能服務社區到老；州眾議員寇頓(William Colton)、布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)、市議員莊文怡、62分局局長劉志強等人均親自到場，向眾人獻上新春祝福。