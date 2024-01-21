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華埠啟蒙學校結業 本月關閉

記者張心／紐約報導
曼哈頓華埠啟蒙學校19日舉辦結業儀式，校方合影留念。(記者張心／攝影)
曼哈頓華埠啟蒙學校19日舉辦結業儀式，校方合影留念。(記者張心／攝影)

隨著疫情後人口流失、同類教育機構增加、校內教師陸續退休，曼哈頓華埠啟蒙學校19日舉辦結業儀式，定於本月31日(周三)關閉，結束長達43年的辦學生涯。

位於勿街(Mott St.)180號的華埠啟蒙學校(Chinatown Head Start)，由非營利機構匡濟會在1981年創辦，專門為三歲至五歲的兒童提供免費雙語文化學齡前教育，也為家長帶來教育培訓、兒童健康、家庭講座、課外輔導等支援服務，還為有需要的家庭對接聯繫社區資源，是華人社區為數不多的雙語幼兒教育機構。

該校校長黎淑玲當日結業儀式上感慨，過去40多年中，華埠啟蒙學校為社區培養了一代又一代優秀的畢業生，整體規模也逐漸擴大至128名學生，還建立了專業的室外活動場、啟蒙教育課程、豐富的早教活動等，幫助許多家境貧寒的華人孩子，擁有了難忘的童年時光。「這些年每每看到畢業生在各行各業取得優秀成績，我和其他的教師們都非常高興。如今即將結業，內心雖有不捨，但也是時候往前看了。」

談及關閉的原因，黎淑玲透露，華埠在疫情期間發生巨大變化，人口流失、商鋪關閉、就業率降低、社區變得冷清，加上不少教師也到了退休年齡，全市類似的教育機構也如雨後春筍建立，經過多方的深思熟慮，董事會於2023年夏天做出關閉學校的決定，隨後在9月通知學校，為結業做相應準備。

黎淑玲回憶，雖然疫情期間，教師和學生們經過重重難關，轉至在線教學保證了學習進度，但還是導致學校課程被迫減少，校方在確定結業後，也陸續幫助在讀生物色新學校，到目前為止，所有的學生都已經成功轉學，「我感謝所有教師、家長、學生的支持，也感恩華埠社區為學校發展所做的貢獻。」

位於勿街180號的華埠啟蒙學校，由非營利機構匡濟會在1981年創辦。(記者張心／...
位於勿街180號的華埠啟蒙學校，由非營利機構匡濟會在1981年創辦。(記者張心／攝影)
華埠在疫情期間發生巨大變化，為學校經營帶來挑戰。(記者張心／攝影)
華埠在疫情期間發生巨大變化，為學校經營帶來挑戰。(記者張心／攝影)
華埠啟蒙學校專門為三歲至五歲的兒童提供免費雙語文化學齡前教育。(記者張心／攝影)
華埠啟蒙學校專門為三歲至五歲的兒童提供免費雙語文化學齡前教育。(記者張心／攝影)

華埠 疫情 退休

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