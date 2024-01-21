華埠啟蒙學校結業 本月關閉

曼哈頓華埠啟蒙學校19日舉辦結業儀式，校方合影留念。(記者張心／攝影)

隨著疫情 後人口流失、同類教育機構增加、校內教師陸續退休 ，曼哈頓華埠 啟蒙學校19日舉辦結業儀式，定於本月31日(周三)關閉，結束長達43年的辦學生涯。

位於勿街(Mott St.)180號的華埠啟蒙學校(Chinatown Head Start)，由非營利機構匡濟會在1981年創辦，專門為三歲至五歲的兒童提供免費雙語文化學齡前教育，也為家長帶來教育培訓、兒童健康、家庭講座、課外輔導等支援服務，還為有需要的家庭對接聯繫社區資源，是華人社區為數不多的雙語幼兒教育機構。

該校校長黎淑玲當日結業儀式上感慨，過去40多年中，華埠啟蒙學校為社區培養了一代又一代優秀的畢業生，整體規模也逐漸擴大至128名學生，還建立了專業的室外活動場、啟蒙教育課程、豐富的早教活動等，幫助許多家境貧寒的華人孩子，擁有了難忘的童年時光。「這些年每每看到畢業生在各行各業取得優秀成績，我和其他的教師們都非常高興。如今即將結業，內心雖有不捨，但也是時候往前看了。」

談及關閉的原因，黎淑玲透露，華埠在疫情期間發生巨大變化，人口流失、商鋪關閉、就業率降低、社區變得冷清，加上不少教師也到了退休年齡，全市類似的教育機構也如雨後春筍建立，經過多方的深思熟慮，董事會於2023年夏天做出關閉學校的決定，隨後在9月通知學校，為結業做相應準備。