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東河建浮動泳池 華人設計師不滿被排除

記者劉梓祁╱紐約報導
黃東平在貼文中附上手繪泳池設計圖。(取自黃東平社群媒體)
黃東平在貼文中附上手繪泳池設計圖。(取自黃東平社群媒體)

為多樣化娛樂方式，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布在東河建造浮動泳池「+Pool」；然而，消息公布後，於14年前提出此建議的華人建築師表達不滿，指計畫未照顧少數族裔，但卻已被排除在議事之外。

據州情咨文，州府將注資6000萬元用以部署多個浮動泳池，其中「+Pool」由州市府共同打造。雖未有提及，但此項目概念早在2010年由建築師黃東平(Dong-Ping Wong)提出。

黃東平在社群媒體表示，最初提出「+Pool」想法，目標不僅僅是建造泳池，更是希望從底層開始改變市民生活。現為「Food Architects」建築事務所負責人的他說，此創意在14年前「作為玩笑」啟動，目的「單純為希望市民能在東河游泳」。

父母來自香港且在西岸出生的他，最初與另外三位建築師一同策畫，得出了廣達9000呎游泳池的設計概念，由四座水池拼成「+」字型，一次可容納400人。貼文中，黃東平附上了曾經手繪的泳池設計圖。

他說，由於「項目理念逐漸讓位於金錢利益」，其發展方向早已背離設計初衷。儘管多年間通過多項專利申請和政府審核，並在2015年成為非營利組織，但黃東平稱，自己在2022年提出董事會多樣性不足後，被內部雪藏。

官網顯示，董事會共有九人，多為白人。黃東平還說，曾多次建議團隊訂立應對歧視問題方針，卻被駁回甚至被孤立在項目外，導致無法與包括華埠等社區溝通。他曾於2021年致信董事會，要求對種族和歧視問題定明立場，但卻再沒被邀請參加董事、設計或工程會議。

「+Pool」董事會則指，黃東平選擇不參與討論，目的為專注泳池建設，未來會邀請他參加所有活動。項目總監邁耶(Kara Meyer)亦說，該項目「在教育和為有色人種社區提供便利方面」有天然說服力，且多元化始終是優先事項。

非董事會成員的黃東平認為，項目如今「助長仕紳化」，在商業利益下令有色人種和低收入者受害。此前，泳池擬定位於曼哈頓大橋及布碌崙(布魯克林)大橋之間靠華埠河面，並曾向曼哈頓第三社區委員會申請支持函，但未有下文。新計畫中，其被移至布碌崙大橋下。

知情人表示，社委會將很快再邀請該組織參加會議，並取得泳池對經濟、交通和河流環境影響等相關報告。黃東平說，自己在華埠辦公近十年，了解華人社區在獲取服務方面的不足，他說：「我愛華埠，會盡我所能保護這個社區的未來」。

最早提出概念的建築師黃東平表達不滿。(取自+Pool)
最早提出概念的建築師黃東平表達不滿。(取自+Pool)
浮動游泳池將建在布碌崙大橋下。(+Pool提供)
浮動游泳池將建在布碌崙大橋下。(+Pool提供)

華埠 布碌崙 歧視

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