掌握校車動態 紐約市推追蹤App

紐約市教育局近日上線全新校車追蹤APP，方便學生和家長實時掌握校車動態。(市長辦公室提供)

紐約市教育局 近日上線全新校車追蹤APP，方便學生和家長實時掌握校車動態，包括預估抵達時間、停靠站信息、延誤詳情等。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)攜手宣布，即日上線由網約車公司Via協助開發的「紐約市校車軟體」(The NYC School Bus App)，使每日乘坐黃色校車的15萬公校 生和家長，能夠在移動設備上實時追蹤校車行程。

全新「紐約市校車軟體」功能豐富，包括每輛校車的預計到達時間、延誤具體信息等，甚至每位學生的上、下車時間與地點，家長也能在個人帳戶一探究竟。「這個軟體是免費的，無論家庭收入情況，所有家長都能下載使用。」市長辦公室首席技術官弗雷澤(Matthew Fraser)說。

感興趣下載該軟體的家長，需要先登陸「紐約市公校帳戶」(New York City Schools Account, 簡稱NYCSA)，然後輸入學生的ID帳戶信息，再跳轉到安卓(Android)、蘋果iOS下載頁面。如果沒有NYCSA帳戶，家長可以向孩子所在公校直接聯繫，或是查詢市教育局官網建立個人帳戶，詳情可參考：https://reurl.cc/4jjazV。

市長辦公室表示，所有校車司機都必須在「紐約市校車軟體」註冊，如果家長發現自己孩子所乘坐的校車沒有在該軟體上顯示，可以立刻聯繫校車公司或市教育局反饋。