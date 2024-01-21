聯成公所就職禮 梁漢本連任主席

聯成公所就職典禮於日前在華埠舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)

在主席及議員選舉引發合法性爭議之下，美東聯成公所於18日在曼哈頓華埠 舉辦就職典禮，多位社團、社區人士等代表出席，見證主席梁漢本連任。

去年3月，聯成公所發生三級大火，建築被燒毀嚴重，一度封閉修繕數月。在此期間，原預定於當年5月舉行的職員換屆選舉並未如期舉行，由此引來于金山、蕭貴源的顧問委員會等人提告。儘管如此，當晚典禮有約300人出席，梁漢本與新屆議員，在駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章監誓下，宣誓就職。

梁漢本致詞表示，感謝社區大眾對聯成公所的支持，自己作為唯一經民主選舉上任的主席，將保護公所利益，盡忠職守，並「遵從紐約中華公所指示， 搞定家事再選舉」。下任中華公所主席依序應由聯成公所舉薦兩名候選人參選，但此前代表顧問委員會的律師米利亞諾(Thomas Mirigliano)去信中華公所，表示中華公所主席選舉或因聯成糾紛失效，導致原定於本月11日舉辦的選舉無限期推遲。

當日經文處出席就職典禮，發言人表示，聯成公所是華埠重要僑團，長期堅定支持中華民國 ，經文處歷年均受邀出席其主席暨職員就職典禮，以示重視；李光章致詞時則說，祝賀服務僑社多年的梁漢本連任，相信在他和議員合作下，能起到承前啟後、服務社區的作用。

新一屆聯成職員為：樓業委員朱超然、蘇煥光、王鏑、戴日基、梁漢本。中文秘書劉義斌，英文秘書李偉民，財政鄭石、趙珠寶，核數李永和、梁華釗。