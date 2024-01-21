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助不諳英語移民就業 皇后區圖書館免費培訓

記者高雲兒╱紐約報導
為協助更多英語能力有限的移民找到工作，皇后區公共圖書館近日宣布推出針對餐飲旅遊行業的培訓計畫。(本報檔案照)
為協助更多英語能力有限的移民找到工作，皇后區公共圖書館近日宣布推出針對餐飲旅遊行業的培訓計畫。(本報檔案照)

為協助更多英語能力有限的移民找到工作，皇后區公共圖書館(QPL)近日宣布推出針對餐飲旅遊行業的培訓計畫；該計畫不僅提供專業課程，還包括相應的英語課程，以滿足不斷增長的旅遊部門對員工的需求，參與者完成培訓後將獲得相關的證書。有興趣的民眾可報名。

隨著疫情後旅遊業的復甦，紐約市對餐飲服務人員的需求急劇增加。據紐約市旅遊會展局統計，紐約市的旅遊業為城市帶來了740億元的經濟收入，提供超過38萬個休閒和餐飲業的工作崗位，約占紐約市工作人口的9％。

鑑於這一趨勢，皇后區公共圖書館決定推出針對餐飲旅遊行業的培訓計畫，具體分為兩類培訓，一是「客房服務員培訓」，將為參與者提供有關客房清潔和各類清潔職位的培訓；另一個是「餐廳服務員培訓」，將傳授有關服務生、招待以及攤位工作等職位的技能。

這個培訓計畫歡迎任何年滿18歲、英語水平低至中等、且未獲得美國高中文憑或大學學位的民眾參加。完成培訓的參與者將獲得美國酒店和住宿教育學院(American Hotel & Lodging Educational Institute)頒發的證書，為他們在競爭激烈的職場中提供有力的優勢。

該計畫提供總共48小時的職業培訓，時長為三個月，每周四小時，包含八小時的相應英語課程。該課程將於本月底開始，在皇后區的梅里克大道89-11號的圖書館，以及北方大道100-01號的圖書館和位於法拉盛緬街41-17號的圖書館開設。

對於想要了解更多信息或報名參加的人，可盡快提交相應表格報名：https://shorturl.at/mzT46。

圖書館 紐約市 皇后區

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