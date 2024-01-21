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特許學校州考成績亮眼 華裔教育人士推崇

記者張心╱紐約報導
根據紐約州教育廳公布的州考成績統計數據，紐約市特許學校表現遠超普通公校。(取自成功學院X)
根據紐約州教育廳公布的州考成績統計數據，紐約市特許學校表現遠超普通公校。(取自成功學院X)

根據紐約州教育廳公布的州考成績統計數據，紐約市特許學校在閱讀(English Language Arts，簡稱ELA)和數學兩科中均表現優異，疫情中也能保持進步態勢；華裔教育維權人士在推崇之餘，也建議感興趣的家長留意今年招生已開啟，截止日期為4月1日(周一)。

分析最新披露的2022-23學年紐約州三年級至八年級學生州考成績可發現，特許學校在2022年至2023年間取得了顯著成就。不僅數學成績提升了17%，閱讀成績也增加了4%。相比紐約市其他普通公校閱讀成績變化不大、且甚至有退步趨勢的情形下，特許學校「逆流而上」的態勢引起教育專家關注。

無黨派團體亞潮萌(Asian Wave Alliance)主席、華人家長朱雅婷一直看好特許學校的發展，在疫情期間，紐約市府頻傳要改「抽籤」錄取、「打壓」資優班和特殊高中時，她就呼籲華人家長不妨考慮特許學校，將之視為「最後一層優質教育保護傘」。朱雅婷認為，特許學校有辦學的壓力，需要保持優良的教育成績才能不斷獲得辦學證書，從而對於學生的管理和教育方式上都十分認真。

這點在最新的州考分析中也得到驗證，紐約市特許學校學生確實比普通公校生表現優良，不僅閱讀成績通過率達到59%，超過普通公校學生的閱讀通過率52%；數學成績也高出13%，通過率達63%，一般公校則為50%。

此外，非洲裔和西語裔學生也在特許學校中展示了遠超其他公校同齡人的學術水平。州考成績顯示，特許學校的非洲裔學生，閱讀成績比其他公校同族裔學生高出19%，數學成績甚至能高出27%；特許學校的西語裔學生，閱讀成績比其他公校同族裔學生高出16%，數學成績高出25%。

目前，全市多所特許學校已經開始了2024-25學年的招生申請，截止日期為4月1日。學生可以通過紐約市特許學校網站 nyccharterschools.schoolmint.net，申請所在社區的多所特許學校，並可通過teamup.com/kstie9uc3ruufwptk1在線日曆，預約感興趣學校的「開放日」活動。

公校 紐約市 疫情

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