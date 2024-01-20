摩托車劫匪出沒 華埠等地搶項鍊　

近日在包括曼哈頓華埠，出現兩名嫌犯騎著電動摩托車，在街上搶走行人項鍊。(市警提供)

近日在紐約市 出現一系列盜竊案，嫌犯騎著電動摩托車接近受害人，並搶走他們的項鍊，犯案地點包括曼哈頓華埠 等；警方19日公布嫌犯照片通緝，呼籲知情人提供線索。

根據警方，第一起案件發生在本月2日下午約4時32分，一名20歲的男性受害者在華埠包厘街(Bowery)和堅尼路(Canal St.)附近行走時，被兩名騎著電動摩托車、不明身分者接近，搶走其項鍊，並朝堅尼路南向逃離。

10日下午約2時15分，一名24歲的女性受害者在科西街(Forsyth St.)與格蘭街(Grand St.)附近，同樣被兩名騎著電動摩托車的嫌犯接近，項鍊遭搶走。

11日下午約2時42分，一名40歲的女性受害者在百老匯 大道與西35街，被兩名騎著電動摩托車的嫌犯，搶走了她的項鍊，並沿第六大道向北方逃離。

同日約在下午5時15分，一名24歲的男性受害者在第六大道交西55街，被兩名騎著電動摩托車的嫌犯接近，將他的項鍊搶走，並騎著滑板車逃離現場。