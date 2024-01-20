摩托車劫匪出沒 華埠等地搶項鍊
近日在紐約市出現一系列盜竊案，嫌犯騎著電動摩托車接近受害人，並搶走他們的項鍊，犯案地點包括曼哈頓華埠等；警方19日公布嫌犯照片通緝，呼籲知情人提供線索。
根據警方，第一起案件發生在本月2日下午約4時32分，一名20歲的男性受害者在華埠包厘街(Bowery)和堅尼路(Canal St.)附近行走時，被兩名騎著電動摩托車、不明身分者接近，搶走其項鍊，並朝堅尼路南向逃離。
10日下午約2時15分，一名24歲的女性受害者在科西街(Forsyth St.)與格蘭街(Grand St.)附近，同樣被兩名騎著電動摩托車的嫌犯接近，項鍊遭搶走。
11日下午約2時42分，一名40歲的女性受害者在百老匯大道與西35街，被兩名騎著電動摩托車的嫌犯，搶走了她的項鍊，並沿第六大道向北方逃離。
同日約在下午5時15分，一名24歲的男性受害者在第六大道交西55街，被兩名騎著電動摩托車的嫌犯接近，將他的項鍊搶走，並騎著滑板車逃離現場。
警方表示，第一名嫌疑人為身高大約5呎10吋、中等深淺膚色、體型瘦削的男性，最後被發現穿著灰色和黑色夾克，以及黑色褲子和藍色運動鞋；第二名嫌疑人為身高大約5呎10吋、中等深淺膚色、體型瘦削的男性，最後被發現穿著黑色夾克、黑色牛仔褲和藍白相間的運動鞋，呼籲知情者提供線索。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
上一則
布碌崙重罪犯罪率 呈下降趨勢
下一則
FB留言