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占用警時間 市長否決攔檢次數法案

記者劉梓祁╱紐約報導
市長亞當斯否決攔檢報告法案。(記者劉梓祁╱攝影)
市長亞當斯否決攔檢報告法案。(記者劉梓祁╱攝影)

日前紐約市議會通過「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)，要求市警對所有街頭欄檢做出報告，引發市警強烈反對；19日市長亞當斯(Eric Adams)否決該案，不過由於多數市議員堅定支持，市長的否決恐怕將遭到市議會推翻，正式立法。

該法案要求，警員對所有街頭攔檢做出報告，如被詢問者的年齡、性別、種族及攔檢原因等，由市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出，但多次遭到亞當斯和市警反對；亞當斯表示，該法案通過後，警察將因不必要的「文書工作」占用時間，進一步危害公共安全。

19日亞當斯在市警高層、工會領袖及數十位社區組織及機構代表陪同下，宣布否決該案，強調自己不是反對市議會，而是支持公共安全。

此決定做出後，市議長歐德思(Adrienne Adams)和議會公共安全小組新主席薩拉姆(Yusef Salaam)隨即表示將投票推翻，指責市長散布「虛假陳述」誤導民眾。另外，威廉姆斯等多位市議員也表示將聯合推翻該結果。

此法案在去年底以35比9的票數通過，其中三人棄權。若要完全否決，亞當斯需至少說服兩名議員轉變立場，並確保其他成員不變。法案表明，警員須記錄所有「調查性交流」，包括此前不被要求的一級和二級攔檢。按照分類，一級為為簡單資訊查詢，二級為基於合理懷疑的溝通，三級則基於明顯的犯罪懷疑或具體證據。

亞當斯指，當前警員配戴的隨身相機已能夠記錄談話對象的基本信息，沒必要報告一級攔檢，其不僅會降低警方辦公效率，還會令納稅人每年支出數千萬元的警局加班費。對報告二級攔截，亞當斯則持開放態度。他還說，否決法案的決定獲得了五個地區檢察官的支持。

法案支持者則認為，法案將可以減少警察不當執法、增加執法透明度；威廉姆斯批評，亞當斯通過破壞治安來推動個人政治議程，走在「錯誤的歷史道路」。

另外，法案還要求警員在每個季度結束後的30天內提交季度報告，內容包括但不限於攔截總數、交流原因和判斷基礎，對此市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)說，按照新條例，他於去年馬拉松期間為疑似頭暈的跑者遞水也應被記錄，並強調「不需要為警員創造更多工作」。

市警局長卡班支持市長否決攔檢次數法案。(記者劉梓祁／攝影)
市警局長卡班支持市長否決攔檢次數法案。(記者劉梓祁／攝影)
要求警員對所有街頭攔檢做出報告的攔檢次數法案，引發市警強烈反對，但法案支持者認為...
要求警員對所有街頭攔檢做出報告的攔檢次數法案，引發市警強烈反對，但法案支持者認為，將可有效減少不當執法。(取自紐約市警X)

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