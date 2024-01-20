華裔藝術家馬文作品「易之翼」 將進駐茂比利街70號

華裔視覺藝術家馬文創作的藝術裝置「易之翼」，將被安裝在重建後的茂比利街70號。圖為雕塑裝置效果圖。(DDC提供)

紐約市文化事務部(New York City Department of Cultural Affairs, DCLA)等近日宣布，華裔視覺藝術家馬文(Jennifer Wen Ma)創作的藝術裝置「易之翼」(Wings of Everchange)，通過了市公共設計委員會(New York City Public Design Commission, PDC)的審核，將被安裝在曼哈頓華埠 正在進行火災後重建的茂比利 街(Mulberry St.)70號建築內。

位於華埠核心位置的茂比利街70號建築此前一直是社區內的重要公共空間，但在2020年初遭遇火災，重建工作至今仍在進行。在建築重建過程中，具有在地感的社區參與被邀請進入。2023年夏季，馬文的「易之翼」方案通過市文化事務部的「藝術百分比」計畫(Percent for Art Program)獲得提名。

「易之翼」是一組由三個部分組成的大型裝置藝術作品。第一部分是一個懸掛在大樓中庭的抽象神話生物形狀雕塑，長約33呎，由金屬、玻璃和從2020年火災現場搶救出來的舊物構成，從雕塑身上展開的翅膀靈感來源於中國書法的造型，上面收錄了來自社區居民投稿、用於表達對未來期望的詞語。

第二部分以「口述歷史」為主題，由一組帶有雕塑的玻璃琥珀球體構成「時間膠囊」的造型，其中每個球體都代表一個個人或群體，承載著他們對於這座歷史建築的記憶和故事，形成一個口述歷史檔案。在建築完工後，這些時間膠囊將持續新增檔案，未來作為關於整個社區的口述歷史紀錄。

華裔視覺藝術家馬文創作的藝術裝置「易之翼」，將被安裝在重建後的茂比利街70號。圖為樓梯間玻璃畫作效果圖。(DDC提供)

最後一部分是安裝在大樓樓梯間內的玻璃板，玻璃板上將繪有水墨風格的畫作。玻璃板沿著高達5層的樓梯鑲上眼神，直通大樓的天窗。畫作用中華傳統的繪畫風格創作、內容則將是具有抽象風格的當代畫風。

藝術家馬文1973年生於北京，現在紐約和北京之間進行雙城式的工作和生活，曾在2008年北京奧運會開閉幕式、2010年中華民國 建國百年跨年慶典等重大活動中擔任重要職位。她的展覽足跡遍布美國、中國、香港、台灣以及歐洲。馬文介紹，華埠社區經歷了太多的挑戰和變化，她打算創作一件能夠擁抱這些變化的作品，一方面紀念我們的歷史，同時也立足於現在，翱翔於未來。