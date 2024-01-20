華策會布碌崙南區贈護理包 數量有限可預約

華策會攜手民選官員辦公室、社區商家，向社區贈送護理包。(記者顏潔恩／攝影)

華人 策劃協會布碌崙 (布魯克林)分會近日攜手民選官員辦公室、社區商家召開記者會，宣布將在布碌崙南區推出「心動加行動」(Giving From The Heart)護理包免費贈送活動，每個包裡裝有保暖用品、春節日曆、紅包封等物資，由義工親自上門送給社區有需要的長者或家庭；由於數量有限，主辦方呼籲有需要民眾預約。

據介紹，該活動獲得州參議員曲怡文、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室、第一保健、維家保健、感恩家庭護理公司、必達白安律師事務所等機構的支持，此次準備了300份護理包，含有手套、圍巾、冬帽、個人護理用品、乾糧、茶包、新年日曆和紅包封等物品，送給社區中的有需要的弱勢群體。

華策會布碌崙分會會長梅兆波(Steve Mei)表示，在上門贈送禮包的同時，也會藉機當面問候這些民眾，以了解他們的生活情況，是否需要其他幫助等；他相信這些對話會給他們傳遞無限溫暖，特別對獨居的長者而言，更需要這種關懷。

有意獲得護理包的民眾可撥電至(718)492-0409聯繫華策會的長者中心(OAC)、特殊家庭服務(Special Needs)、或者長者心理健康 服務(GMHI)部門預約，護理包數量有限，先到先得、發完為止。