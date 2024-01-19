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9天隨機捅傷5人 男嫌遭逮

記者何卓賢／紐約報導
一名男子近日涉嫌在紐約市持刀捅傷5人，終於在17日被捕。(市警提供)
一名男子近日涉嫌在紐約市持刀捅傷5人，終於在17日被捕。(市警提供)

一名男子在過去九天內，於紐約市持刀隨機捅傷五人，市警終於在17日將其逮捕；目前警方正在調查，嫌犯是否涉及更多捅人案。

警方表示，嫌犯過去兩天內在皇后區用一把獵刀捅傷四人，受害者人數自8日他首次犯案起已經達到五人；警方目前還在調查，他是否與布碌崙(布魯克林)地鐵上發生的另一起捅人案為同一人。

第一起案件發生在8日，一名61歲男子在皇后區春田花園(Springfield Gardens)157街交137街處被刺傷下背部，男子被送醫後情況穩定。警方表示，捅人後嫌犯還當面嘲笑受害者。

嫌犯在16日至17日之間，接連捅傷四人。16日凌晨時分，在春田花園158街交134街處，刺傷一位下班後正走回家的34歲女子，女子被送到醫院之後情況穩定。

該名嫌犯緊接著在17日早繼續作案，先後在早7時30分和7時35分，於134街交161街處捅傷兩人，一名為74歲男子，當時他正護送妻子上班，被捅傷下腹部。

接著嫌犯跑到161街，刺傷一名41歲男子，該男子當時正從住所出門去開車。兩名傷者都被緊急送至牙買加醫院(Jamaica Hospital)，情況穩定。

第四起捅人事件發生在前兩起攻擊的25分鐘之後，地點是Parsons大道交Archer街處，36歲的男子在一輛大巴上坐在嫌犯隔壁，嫌犯隨後和男子因為座位而發生爭吵，兩人在事發地點下車之後，嫌犯刺傷男子並逃逸。

他當時穿著一件黑色外套、綠色帽衫、黑色褲子、黑色帶有白色條紋的Adidas跑鞋，以及灰色的口罩。

因為這幾起捅人案，市警17日在地鐵站部署大量警力，終於成功將男子逮捕。當日早9時45分，一名28歲男子在乘坐往北開的J車時候腹部被刺傷，警方正在調查這起案件是否與前幾起捅人案為同一人犯案。

一名男子近日涉嫌在紐約市持刀捅傷5人，終於在17日被捕。(市警提供)
一名男子近日涉嫌在紐約市持刀捅傷5人，終於在17日被捕。(市警提供)
一名男子近日涉嫌在紐約市持刀捅傷5人，終於在17日被捕。(市警提供)
一名男子近日涉嫌在紐約市持刀捅傷5人，終於在17日被捕。(市警提供)

地鐵站 皇后區 布碌崙

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