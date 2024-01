黃敏儀入市議會核心領導團隊 莊文怡加入6委員會

莊文怡此番入選六個委員會擔任成員。(市議會提供)

紐約市議會18日舉行委員會換屆選舉,華裔 市議員黃敏儀(Sandra Ung)被選入市議會核心領導團隊,成為其中唯一的亞裔成員,她同時還當選標準和倫理委員會(Committee on Standards and Ethics)主席;另一名新晉華裔市議員莊文怡,加入了包括健康、環保、商業在內的六個委員會擔任成員。

皇后區法拉盛第20選區市議員黃敏儀18日獲任命,入選由九名市議員組成的市議會領導團隊(The Leadership Team),將與市議長歐德思(Adrienne Adams)、副議長阿亞拉(Diana Ayala)、多數黨領袖法利亞斯(Amanda Farias)、多數黨黨鞭布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)等,一同指導市議會所有立法和提案。

黃敏儀還同時加入市議會預算 談判小組(Budget Negotiation Team),未來將同市議長和市議會財政委員會(Committee on Finance)主席一起,參與和市長亞當斯 (Eric Adams)的預算談判。

此外,黃敏儀獲選市議會標準和倫理委員會主席,離開此前擔任的市議會政府運作委員會(Committee on Governmental Operations)主席一職;並同時在市議會公園委員會(Committee on Parks and Recreation)、公共福利委員會(Committee on General Welfare)、文化事務與圖書館(Committee on Cultural Affairs and Libraries)、小商業委員會(Committee on Small Business)、環境衛生和廢物管理委員會(Committee on Sanitation and Solid Waste Management)擔任成員。