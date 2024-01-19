黃敏儀入市議會核心領導團隊 莊文怡加入6委員會
紐約市議會18日舉行委員會換屆選舉，華裔市議員黃敏儀(Sandra Ung)被選入市議會核心領導團隊，成為其中唯一的亞裔成員，她同時還當選標準和倫理委員會(Committee on Standards and Ethics)主席；另一名新晉華裔市議員莊文怡，加入了包括健康、環保、商業在內的六個委員會擔任成員。
皇后區法拉盛第20選區市議員黃敏儀18日獲任命，入選由九名市議員組成的市議會領導團隊(The Leadership Team)，將與市議長歐德思(Adrienne Adams)、副議長阿亞拉(Diana Ayala)、多數黨領袖法利亞斯(Amanda Farias)、多數黨黨鞭布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)等，一同指導市議會所有立法和提案。
黃敏儀還同時加入市議會預算談判小組(Budget Negotiation Team)，未來將同市議長和市議會財政委員會(Committee on Finance)主席一起，參與和市長亞當斯(Eric Adams)的預算談判。
此外，黃敏儀獲選市議會標準和倫理委員會主席，離開此前擔任的市議會政府運作委員會(Committee on Governmental Operations)主席一職；並同時在市議會公園委員會(Committee on Parks and Recreation)、公共福利委員會(Committee on General Welfare)、文化事務與圖書館(Committee on Cultural Affairs and Libraries)、小商業委員會(Committee on Small Business)、環境衛生和廢物管理委員會(Committee on Sanitation and Solid Waste Management)擔任成員。
新晉布碌崙(布魯克林)第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)，此番入選六個委員會擔任成員，包括市議會老人委員會(Committee on Aging)、環保、修復和水岸委員會(Committee on Environmental Protection, Resiliency and Waterfronts)、火災及應急管理委員會(Committee on Fire and Emergency Management)、健康委員會、環境衛生和廢物管理委員會、小商業委員會。
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