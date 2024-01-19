市長公校控制權是否延期 劉醇逸籲等州府報告定奪

紐約市長公校控制權延長，劉醇逸建議州府等評估報告出爐再定奪。(州長辦公室提供)

紐約市 長公校 控制權又到延期年，面對州長霍楚 (Kathy Hochul)的背書支持，州參議員劉醇逸認為，應該等州教育廳對該政策的評估報告出爐後再做定奪，教育倡導組織「PLACE NYC」則要求在公校決策議題上，繼續增加家長的話語權。

由市長控制紐約市公校的政策延續多年，但近年來屢遭州議會質疑，多次召開公聽會討論是否應該取消這一權力。2022年6月，經過多方研議，霍楚在該政策失效前最後一刻，同州議會達成協議，在保住市長權力的同時，僅給了兩年的控制時限。

紐約市長公校控制權將於今年6月到期，日前霍楚在公布2025新財年預算中，提議給市長亞當斯(Eric Adams)四年的控制時限，也提出對延長該政策的財政支持。但州參議會紐約市教育委員會(New York City Education Committee)主席劉醇逸提出質疑，並認為應該等到州教育廳完成對紐約市公校治理全面審查報告出爐後，再做決定。

「我們正在等待州教育廳的最新報告，其中會包含對紐約市公校過去20年在市長控制下，究竟治理如何的詳細分析。」這份報告最初由劉醇逸在2022年提議，規定於去年12月1日完成，但因為州教育廳聲稱「資源不足」，延期至今年3月31日完工。

劉醇逸說：「本來按照我們的計畫，3月31日至6月30日市長公校控制權到期之間，州議會有足夠的時間將研究結果納入考評審核。但州預算敲定日在4月1日，所以目前我們呼籲州府等審查報告後再就此議題做定奪。」

教育倡導組織「PLACE NYC」18日也對此發表聲明，呼籲保留市長公校控制權的同時，創建更完善的制衡系統，對市長建議進行平衡和問責。

該組織表示，在缺乏一個深思熟慮的替代性方案之前，驟然取消市長公校控制權恐怕會使學校陷入混亂。建議對由家長組成的市教育政策小組(Panel for Educational Policy)進行改良，限制其中由市長任命成員的任職時間，賦予民意票選成員更多權力。