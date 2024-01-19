醜聞纏身 亞當斯連任籌款受挫
數據顯示，尋求連任的紐約市長亞當斯(Eric Adams)雖然已經籌集了將近300萬元的競選經費，但由於他深陷多項醜聞，近幾個月來他的籌款進度受挫；不過，他用於應對聯邦調查的法律籌款，卻受到了包括前市長彭博(Mike Bloomberg)在內多名大咖的支持。
目前，聯邦調查局(FBI)正在調查亞當斯2021年競選期間是否接受土耳其政府的不正當捐款；此外，州選舉委員會也在調查亞當斯與前市樓宇局長烏爾里希(Eric Ulrich)受賄案的關聯，同時也在調查亞當斯競選期間的捐款醜聞。
根據市競選財務委員會(Campaign Finance Board)公布的數據，亞當斯在去年1月至7月間共籌款近130萬元，但從去年7月至今年1月12日，他的籌款額只有40萬元。
籌款額大降的一個重要原因是，亞當斯在去年11月遭到聯邦調查之後，主動暫停了籌款行動；而在其內部調查發現亞當斯並無過錯之後，團隊又恢復了籌款。
亞當斯競選團隊合規律師皮塔(Vito Pitta)表示，團隊已經籌集超過300萬元競選經費，捐款者超過2500人，「亞當斯將繼續得到市民的強力支持」。
亞當斯在遭到聯邦調查局調查之後，成立了「亞當斯法律辯護信託」(The Eric Adams Legal Defense Trust)，用於為應對調查產生的法務費用籌款；市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)日前公布數據顯示，該信託已經籌集了超過65萬元經費，而亞當斯團隊已經支出了超過43萬元律師費。
值得注意的是，為該信託捐款的包括多名大咖；其中，前市長彭博為亞當斯捐款5000元，其他知名人士還包括與遭制裁的俄羅斯寡頭有關聯的億萬富翁布拉瓦尼克(Leonard Blavatnik)，以及加密貨幣大亨皮爾斯(Brook Pierce)。
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