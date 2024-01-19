醜聞纏身 亞當斯連任籌款受挫

數據顯示，尋求連任的紐約市長亞當斯由於他深陷多項醜聞，近幾個月來他的競選籌款受挫。(市長辦公室提供)

數據顯示，尋求連任的紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)雖然已經籌集了將近300萬元的競選經費，但由於他深陷多項醜聞，近幾個月來他的籌款進度受挫；不過，他用於應對聯邦調查的法律籌款，卻受到了包括前市長彭博(Mike Bloomberg)在內多名大咖的支持。

目前，聯邦調查局(FBI)正在調查亞當斯2021年競選期間是否接受土耳其政府的不正當捐款；此外，州選舉委員會也在調查亞當斯與前市樓宇局長烏爾里希(Eric Ulrich)受賄案的關聯，同時也在調查亞當斯競選期間的捐款醜聞。

根據市競選財務委員會(Campaign Finance Board)公布的數據，亞當斯在去年1月至7月間共籌款近130萬元，但從去年7月至今年1月12日，他的籌款額只有40萬元。

籌款額大降的一個重要原因是，亞當斯在去年11月遭到聯邦調查之後，主動暫停了籌款行動；而在其內部調查發現亞當斯並無過錯之後，團隊又恢復了籌款。

亞當斯競選團隊合規律師皮塔(Vito Pitta)表示，團隊已經籌集超過300萬元競選經費，捐款者超過2500人，「亞當斯將繼續得到市民的強力支持」。

亞當斯在遭到聯邦調查局調查之後，成立了「亞當斯法律辯護信託」(The Eric Adams Legal Defense Trust)，用於為應對調查產生的法務費用籌款；市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)日前公布數據顯示，該信託已經籌集了超過65萬元經費，而亞當斯團隊已經支出了超過43萬元律師費。

值得注意的是，為該信託捐款的包括多名大咖；其中，前市長彭博為亞當斯捐款5000元，其他知名人士還包括與遭制裁的俄羅斯 寡頭有關聯的億萬富翁布拉瓦尼克(Leonard Blavatnik)，以及加密貨幣大亨皮爾斯(Brook Pierce)。