市警表彰優秀輔警 五分局多人獲獎

華埠五分局輔警隊伍到場支持。(五分局提供)

紐約市 警總局16日在曼哈頓下城，舉辦輔警榮譽表彰儀式，向為社區安全作出卓越貢獻成員授予榮譽，其中華埠 五分局十餘人獲獎，另有多人到場表達支持。

在當晚舉辦的儀式中，數百名來自五區各分局的輔警隊伍齊聚，在多位市警高層見證下接受表彰。輔警部門指揮官塞迪羅(Alexander Cedillo)致詞表示，輔警的作用對城市安全而言至關重要，其不僅是警察力量的重要補充，更是警方與社區之間溝通的橋梁。

他強調，在過去一年內，輔警隊伍在許多關鍵時刻發揮重要作用，無論是大型活動的安保配合，還是日常巡邏中提供援助，他們的努力值得被認可及表彰。頒獎環節中，塞迪羅為表現突出輔警頒發獎章和證書。獲獎輔警一一走至台前，接受全場掌聲和歡呼，其中包括紐約中華公所主席曾偉康。

作為中華公所半世紀以來最年輕主席，曾偉康加入五分局輔警隊伍已有23年之久，本次獲頒20年長期服務獎(Longevity Service Award)。他表示，對獲獎感到興奮，並相信20年服務只是開始，會繼續向歷任前輩學習，竭盡全力為社區做出貢獻。

現為警官的曾偉康回憶說，自己在九一一 事件後申請成為輔警，因大災過後曾思考「能為社區做些什麼」，隨後和同僚成為華埠「眼和耳」，在各方面幫助社區，如引導路人、分發食物等。他還說，最難忘超級風暴珊迪襲擊後，全體輔警傾力出動幫助華埠，同時也在過去數年見證了警察部門的進步。

據了解，目前五分局共有約120位輔警，多位精通粵語等華文。曾偉康亦鼓勵年輕人成為輔警，指其不僅能幫居民解決困難，還能接受專業的巡邏培訓，了解市警運作。當晚，輔警警員趙迪汶(Preston Trieu)獲頒2023年度最佳輔警獎，警佐林廷偉獲頒年度主管獎，警員余偉傑獲頒20年長期服務獎，另有多人獲得20、30及35年認證獎項。