我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

市警表彰優秀輔警 五分局多人獲獎

記者劉梓祁／紐約報導
華埠五分局輔警隊伍到場支持。(五分局提供)
華埠五分局輔警隊伍到場支持。(五分局提供)

紐約市警總局16日在曼哈頓下城，舉辦輔警榮譽表彰儀式，向為社區安全作出卓越貢獻成員授予榮譽，其中華埠五分局十餘人獲獎，另有多人到場表達支持。

在當晚舉辦的儀式中，數百名來自五區各分局的輔警隊伍齊聚，在多位市警高層見證下接受表彰。輔警部門指揮官塞迪羅(Alexander Cedillo)致詞表示，輔警的作用對城市安全而言至關重要，其不僅是警察力量的重要補充，更是警方與社區之間溝通的橋梁。

他強調，在過去一年內，輔警隊伍在許多關鍵時刻發揮重要作用，無論是大型活動的安保配合，還是日常巡邏中提供援助，他們的努力值得被認可及表彰。頒獎環節中，塞迪羅為表現突出輔警頒發獎章和證書。獲獎輔警一一走至台前，接受全場掌聲和歡呼，其中包括紐約中華公所主席曾偉康。

作為中華公所半世紀以來最年輕主席，曾偉康加入五分局輔警隊伍已有23年之久，本次獲頒20年長期服務獎(Longevity Service Award)。他表示，對獲獎感到興奮，並相信20年服務只是開始，會繼續向歷任前輩學習，竭盡全力為社區做出貢獻。

現為警官的曾偉康回憶說，自己在九一一事件後申請成為輔警，因大災過後曾思考「能為社區做些什麼」，隨後和同僚成為華埠「眼和耳」，在各方面幫助社區，如引導路人、分發食物等。他還說，最難忘超級風暴珊迪襲擊後，全體輔警傾力出動幫助華埠，同時也在過去數年見證了警察部門的進步。

據了解，目前五分局共有約120位輔警，多位精通粵語等華文。曾偉康亦鼓勵年輕人成為輔警，指其不僅能幫居民解決困難，還能接受專業的巡邏培訓，了解市警運作。當晚，輔警警員趙迪汶(Preston Trieu)獲頒2023年度最佳輔警獎，警佐林廷偉獲頒年度主管獎，警員余偉傑獲頒20年長期服務獎，另有多人獲得20、30及35年認證獎項。

此外，五分局輔警指揮官譚達榮和輔警巡官、紐約中華總商會副董事長盧元龍及輔警警員、紐約安良工商總會幫辦江雋嵐亦到場支持。

市警舉辦輔警榮譽表彰儀式。(市警提供)
市警舉辦輔警榮譽表彰儀式。(市警提供)
華埠五分局多位輔警獲獎。(記者劉梓祁／攝影)
華埠五分局多位輔警獲獎。(記者劉梓祁／攝影)
曾偉康獲輔警20年長期服務獎。(記者劉梓祁／攝影)
曾偉康獲輔警20年長期服務獎。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 紐約市 九一一

上一則

新年將至 紐約中華公所贈13家老人中心紅包

下一則

獨立預算辦公室：取消攤販牌照限制 可增市府稅收

延伸閱讀

哥大NYU等STEP項目涉種族歧視？紐約亞裔維權人士提告

哥大NYU等STEP項目涉種族歧視？紐約亞裔維權人士提告
紐約華婦被車撞死 行人交通事故死亡今年第4起

紐約華婦被車撞死 行人交通事故死亡今年第4起
紐約地鐵再出事 1乘客疑因撿拾物品遭撞身亡

紐約地鐵再出事 1乘客疑因撿拾物品遭撞身亡
BERLUTI 皮革x風格 企業家穿出紐約都會感

BERLUTI 皮革x風格 企業家穿出紐約都會感

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕