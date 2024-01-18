班森賀第11社區委員會 同意州府設3賭場

布碌崙第11社委會日前投票通過，批准州府分發執照，在紐約市新增三座賭場。圖為開發商公布康尼島賭場效果圖。(開發商提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀第11社區委員會，日前投票通過一項橫跨全市的「博彩設施法規修正案」(Citywide Gaming Facility Zoning Text Amendment)，批准州府分發執照，在紐約市 新增三座賭場，其中的考慮選址之一包括康尼島 。

消息指出，共20名社區委員會對修正案投下了贊成票、兩人棄權，委員們提出條件，若康尼島獲得執照，必須給予受到影響的第11、13社區委員會話語權，其中包括可以審查有關交通的方案並提供意見，且讓布碌崙南區的居民參加新賭場的招聘會。

有意在康尼島開設賭場的競標者自去年3月公布設計方案，將建設一座眺望海景和遊樂場的玻璃建築，建築內將有紐約市首個合法的賭博設施，同時還有全新的豪華酒店，與康尼島海濱步道僅有幾步之遙。

「當對賭場計畫有更深層的了解時，必然會得到更多人的支持」，發展商合作夥伴之一的康利基(Robert Cornegy)表示，目前依然在基層基礎上尋求當地人的支持，深信這個機會將會給他們帶來就業機會和商機，「我們將繼續和居民溝通，消除他們的任何誤解，讓他們意識到該計畫長期下來給社區帶來的積極影響。」

此前康尼島居民曾在社區會議上表明立場，要求發展商對當地的青少年項目、288小學等進行投資，以示誠意；賭場團隊透露，接下來將繼續和當地學校、商界代表人物會晤，盡可能聽取當地人的心聲，促成康尼島獲得賭場執照。

據悉，博彩執照需得到「社區諮詢委員會」(Community Advisory Committee，簡稱CAC)的批准，委員會將評估當地人對賭場建立的支持度，以確定最終是否建設；除康尼島外，州府當前也在考慮曼哈頓、皇后區和布朗士等地點幾個地點。