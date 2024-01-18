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傳播亞洲文化之美 華裔女創作童書促族裔包容

記者邢易霖 / 紐約報導
仇亞犯罪陳榕生創作的「亞洲的隱藏寶石」兒童讀物，旨在促進建立更加包容的社區，並傳播亞洲文化之美。(陳榕生提供)
仇亞犯罪陳榕生創作的「亞洲的隱藏寶石」兒童讀物，旨在促進建立更加包容的社區，並傳播亞洲文化之美。(陳榕生提供)

來自加州蒙特利公園(Monterey Park)17歲的華裔女孩陳榕生(Camilla Chan)在近年仇亞犯罪上升的背景下，創作一本名為「亞洲的隱藏寶石」(Hidden Jewels of Asia)的兒童讀物，並為其繪製插圖。旨在促進建立更加包容的社區，並傳播亞洲文化之美。20日(周六)下午2時，她將在皇后區的傑克森高地圖書館(Jackson Heights Library)舉辦座談會，並向參與者免費派發書籍。

「亞洲的隱藏寶石」故事講述雞奶奶和她的孫子們踏上了一場探索亞洲不同國家的旅程。(...
「亞洲的隱藏寶石」故事講述雞奶奶和她的孫子們踏上了一場探索亞洲不同國家的旅程。(陳榕生提供)

陳榕生介紹的「亞洲的隱藏寶石」這本書是專為六至九歲的兒童設計的讀物，花費兩年時間製作。故事講述了雞奶奶和她的孫子們踏上了一場探索亞洲不同國家的旅程，代表中國的寶石是「茶」文化。書中還涵蓋其他三個亞洲國家的寶石，分別是印度、越南和日本，通過冒險之旅，兒童們可以領略不同國家的文化。

陳榕生的創意項目榮獲當地女童子軍金獎(A Girl Scout Gold Award)。她表示，之所以啟動這個項目，是因為仇亞犯罪增多，她決心傳播亞裔文化，激勵他人建立更加包容和熱情的社區。除了透過兒童讀物，陳榕生也舉辦工作坊、視頻博客等來推廣。她計畫在全美發行700本書，加強民眾對亞洲文化的認知，增進對美中文化獨特差異性的理解，希望他們可以平等、理解，並團結各族裔。

陳榕生向孩童介紹書籍。(取自陳榕生網站)
陳榕生向孩童介紹書籍。(取自陳榕生網站)

去年5月，陳榕生被洛杉磯郡蒙地貝婁市(Montebello)評為「最佳公民」，以此表彰她在社區貢獻的大量時間，包括擔任志願者、社區教育工作者和種族平等的倡導者。她代表亞裔發聲，致力於促進人們對文化差異的接受。她還啟動了自己的外聯和教育計畫，包括在當地基督教青年會為兒童和成人舉辦講座、探索洛杉磯的各個亞裔社區，以及創作、出版和發行兒童讀物。截至目前，她已在南加州地區和威斯康辛州分發了422本書。

陳榕生在加州橘郡(Orange County)向亞裔兒童發放書籍。(陳榕生提供)
陳榕生在加州橘郡(Orange County)向亞裔兒童發放書籍。(陳榕生提供)

20日(周六)下午2時，陳榕生將在傑克森高地圖書館兒童會議室(Children's Meeting Room)舉辦座談會，並在現場免費發放書籍，歡迎民眾踴躍參與。地址為傑克森高地81街35-51號。

亞裔 加州 洛杉磯

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