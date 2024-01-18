來法拉盛做元宵燈籠 紐約華人家長會邀親子同樂

紐約華人家長會將於2月3日在法拉盛圖書館舉辦元宵節「親自動手做燈籠」活動。(記者邢易霖 / 攝影)

為了在海外的華人 學子深入了解元宵節的由來，並延續中華文化的傳統，紐約華人家長會近日在皇后區法拉盛 宣布，將於2月3日(周六)下午1時至4時30分，在法拉盛圖書館 舉辦元宵節「親自動手做燈籠」活動。今年他們與該圖書館及市主計長蘭德(Brad Lander)辦公室攜手合作，並邀請24、220、244小學聯合參與。

華人家長會創辦人朱寶玲與主席黃德望表示，親子做燈籠的活動已經連續舉辦多年，這是他們首次與市主計長辦公室攜手合作，深感榮幸能夠共同宣揚中華文化，讓更多來自不同族裔的孩子們感受多元文化的氛圍，同時深入了解中華傳統文化的習俗。他們歡迎各族裔的家長攜帶孩子參與此次活動。

第25學區校監丹通納表示，親子共同參與做燈籠，凝聚社區力量。在這特殊的節日裡，建設和推廣文化在社區內具有極大的意義。他感謝華人家長會和法拉盛圖書館館長，為第25區的所有學校開啟文化體驗。

市主計長辦公室代表表示，亞裔在紐約市歷史上扮演的重要角色，很高興有機會慶祝元宵節，體驗文化的多樣性，主計長蘭德期待參與今年的活動。他們也將持續與社區合作，一同迎接龍年，慶祝元宵節。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，這項活動在圖書館已經舉辦了七年，每年都非常受歡迎。由於前幾年會場過度擁擠，許多家長及孩子們無法進入，今年做燈籠活動將分成幾個階段進行，從下午1時開始，每階段間隔一小時左右，先到先進場。此外，活動結束後，圖書館一樓的兒童室還為孩子們準備了其他特別活動，如玩遊戲和看電影等。

華人家長會會長黃德望、理事會主席朱寶玲以及法拉盛圖書館館長曾陽、第25學區校監丹通納(Michael Dantona)、第244小學校長224小學校長格羅夫(Robert Groff)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)辦公室代表和市議員黃敏儀代表出席記者會，並呼籲社區小朋友踴躍參與製作紅包燈籠活動。

所有材料及活動均免費，各校均設有專區輔導家長和學生，並有專人教導用新年紅包做成各種不同形狀的燈籠，作品完成後可帶回家，以慶祝春節和元宵節。活動地點在法拉盛公立圖書館樓下會議室，地址緬街41-17號。此次活動及材料均免費，希望家長帶孩子們踴躍參加，詳情可洽(917)306-1126。