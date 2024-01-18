華裔歌唱家余姵儒 在教會引領跨文化交流

華裔女音樂家余姵儒從小喜愛唱歌，為夢想堅持不懈。(余姵儒提供)

華裔女音樂家余姵儒(Pei-Ju Peggy Yu)來自台灣，14歲開始學唱歌，她在大學攻讀歌劇 專業，多次參與中外音樂會匯演，擔任女高音部分。然而，在追逐音樂夢想的過程中，她逐漸發現自己對製作音樂的幕後工作感興趣，於是在教會擔任音樂總監，並積極輔助華人 教會進入主流社會，促進東西跨文化音樂交流，引領民眾感受音樂的魅力。

余姵儒來自高雄，從小她就對音樂產生了濃厚興趣，四歲學彈鋼琴，14歲時開始學唱歌，一直進入大學後，她專注於自己的音樂夢想，選擇歌劇專業進行深造學習。她在校期間積極參與演唱活動，逐漸步入上台表演的領域。對她來說，會唱歌不僅是一種技能，更是一種能夠帶來幸福感的表達方式。

余姵儒曾在2016年台北小愛樂管弦樂團擔任客席女高音，演唱「 愛的循環 」，在2019年參與台北小愛樂管弦樂團維也納旅人的活動，同年還參與音樂會「聖誕的喜悅」(The Joy of Christmas)，於費城 金梅爾中心(Kimmel Center)與費城交響樂團首席金(David Kim)同台演出。在2020年參與美國作曲家格里爾(Stanley Grill)的專輯錄製「我以羽翼繪星辰 」(And I paint Stars with Wings)。

這些活動和經歷讓她的音樂生涯留下深刻的印記，她逐漸發現自己其實對音樂會的幕後製作感興趣。於是，她成為了一名音樂幕後工作者，在教會擔任音樂總監。這份工作對她來說很特別，除了可以聆聽音樂家的故事，還可以設計整個舞台，凸顯獨特的藝術氛圍，傳達藝術概念和理念。余姵儒說，「當舞台呈現出來的時候特別有成就感，以前上台表演只是表達個人，現在是代表整個團隊。」

然而，成為音樂總監的余姵儒，發現做任何事情都有難度，並非如她想像中的那般簡單。這個角色不僅需要挑選曲目，還需要應對預算、製定行程、協調各方，甚至學習使用音響等各種細節，這是一項全新的挑戰。在她努力奮鬥的過程中，兼任音樂總監的職位和表演者的身分，她說：「自己做出的選擇一定要有價值，並要對自己的選擇有信心，不畏懼困難。」

目前，余姵儒在費城的一所白人教會工作，由於自己在裡面屬於少數族裔，她主動聯繫另一個華人教會，共同籌辦音樂會。將華人教會作為一個大聚集地，透過合作，她接觸到華人青年，激發他們對學樂器、樂團以及合唱團和唱詩班的熱情。此外，她還致力於教育方面，協助華人教會建立起與當地社區的交流和培訓，也為華人的孩子提供更多的學習和演出機會，引領跨文化交流。余姵儒呼籲年輕人要對所熱愛的事物堅持不懈，不輕言放棄，把握當下，繼續前行。