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新型節能LED照明系統 140年歷史布碌崙大橋點新燈

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙大橋新年被點亮。(DOT推特)
布碌崙大橋新年被點亮。(DOT推特)

擁有140多年歷史的布碌崙(Brooklyn Bridge)大橋近日被「點亮」，共有56盞新燈，照亮了大橋標誌性的塔樓，使布碌崙大橋在夜空中也能盡顯輝煌。

市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)，近日在布碌崙大橋公園主持了大橋新照明系統的啟用儀式。建成於1869年的布碌崙大橋，被歷史學家麥卡洛(David McCullough)稱為「美國的埃菲爾鐵塔」。羅格貴茲說，依靠新型節能LED照明系統，布碌崙大橋正發散著耀眼的光芒，交通局最重要的職責之一就是維護「美國的埃菲爾鐵塔」，讓它在今後數十年盡顯光彩。

布碌崙大橋上一次亮燈是在1983年的百年慶典上，2021年，市交通局將大橋鋼纜上的166盞項鏈燈換成了LED燈泡。這次安裝的新照明系統耗資240萬元，歷時五個月才完畢，該系統預計可使用20年。

為了讓大橋重現光彩，市交通局還將開始一項為期四年、耗資3億元的修復工程，幫助大橋恢復昔日的風采。該項目將精心擦拭大橋上每塊石頭上積了數十年的有害灰塵和汙垢，填補每塊石頭之間的灰泥，並將大橋著名的橋塔恢復成原來的淺灰色。

地標保護委員會主席卡羅爾(Sarah Carroll)說，布碌崙大橋是紐約最珍貴的地標之一，現在使用LED照明系統照亮，這表明了紐約市對可持續發展的堅定承諾，也表明了有能力對歷史建築和遺址進行保護和發展。

作為大橋修復工程的一部分，去年年底，市長亞當斯(Eric Adams)宣布布碌崙大橋曼哈頓一側橋下的公共空間「拱門」(The Arches)正式開放。

布碌崙大橋於1869年1月開工建設，1883年5月24日通車時是世界上最長的懸索橋。大橋最初開行無軌電車，如今可容納汽車通行，還包括一條人行道和2021年啟用的專用自行車道。據估計，每天有12萬輛汽車、3萬名行人和4000名單車騎士通過這座大橋。

布碌崙大橋新年被點亮。(取自市交通局推特)
布碌崙大橋新年被點亮。(取自市交通局推特)
布碌崙大橋新年被點亮。(DOT推特)
布碌崙大橋新年被點亮。(DOT推特)
布碌崙大橋新年被點亮。(DOT推特)
布碌崙大橋新年被點亮。(DOT推特)

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