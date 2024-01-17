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多個文化藝術機構致信市長：砍預算不利經濟復甦

記者和釗宇╱紐約報導
大都會博物館、卡內基音樂廳等機構16日致信市長亞當斯，要求市府重新考慮預算，表示削減撥款將不利於紐約市經濟復甦。(美聯社)
大都會博物館、卡內基音樂廳等機構16日致信市長亞當斯，要求市府重新考慮預算，表示削減撥款將不利於紐約市經濟復甦。(美聯社)

由於市府打算在新財年削減對文化藝術機構的撥款，大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)、卡內基音樂廳(Carnegie Hall)等機構16日致信市長亞當斯(Eric Adams)，要求市府重新考慮預算，表示削減撥款將不利於紐約市經濟復甦。

簽署聯名信的包括全市至少30名屬於「文化機構集團」(Cultural Institutions Group)的文藝機構董事會成員或高管；信中表示，市府不但不應削減對文化藝術機構的預算，反而應該增加撥款，因為這樣可以刺激旅遊業發展並創造就業機會。

信中說，「簡單來說，文化能夠帶來正面效果；僅僅兩年之前，當市長接任時，就曾正確認識到，紐約市要從新冠疫情帶來的經濟危機中復甦，只有依靠旅遊業回歸；而紐約市的文化明珠正是來自全市五區的文化機構集團成員，他們是紐約市、整個地區、全美甚至全球的寶藏。」

根據市府新財年預算，除市警局等幾個關鍵服務部門不受預算削減影響外，大多數部門都必須削減預算5%；聯名信指出，市文化事務局的預算進占總預算的0.2%，占比已經很小，沒有繼續裁減的理由。

此前，市府已經要求市文化事務局本財年削減930萬元預算，其中包括580萬元給「文化機構集團」的補貼，並要求文化事務局在2025、2025、2027三個財年總共減少800萬元預算。

布碌崙(布魯克林)音樂學院(Brooklyn Academy of Music)副總裁柯林斯沃斯(Coco Killingsworth)表示，改機構已經削減了部分項目，而且也進行了裁員、縮短了營業時間，各部門的收入已經遭受嚴重衝擊，該機構提供的課後班和藝術研討會項目已經減少。

預算 紐約市 大都會

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