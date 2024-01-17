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日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

未依法「自掃門前雪」 罰款100元起跳

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市在16日出現近2吋積雪。圖為曼哈頓華埠。(記者范航瑜／攝影)
紐約市在16日出現近2吋積雪。圖為曼哈頓華埠。(記者范航瑜／攝影)

紐約市16日的降雪帶來近兩吋的積雪，也打破了700多天積雪不足一吋的無雪紀錄；不過雖然好不容易出現積雪，市清潔局(Department of Sanitation, DSNY)也提醒，房主和商店業主必須在限時內自行清理人行道上的積雪或結冰，否則可能面臨最低100元的罰款。

根據目前紐約市規定，如果降雪在上午7時至下午5時停止，業主必須在四小時內清理人行道的積雪；如果雪在下午5時至9時停止，業主必須在14小時內清理；如果是晚上9時至隔日上午7時，業主必須在上午11時前將人行道清理乾淨。

租賃公寓樓通常由大樓管理員負責清理樓前的人行道。但對於獨棟房屋的業主和商鋪店主來說，他們仍需自行清理房前人行道上的積雪或結冰，並留出至少四呎寬的通道。此外，業主還應當清理人行橫道附近的積雪，包括供殘障人士使用的坡道。清潔局還建議清理排水井，以協助雪融化後的排水，有助於預防洪水

市清潔局會負責公路除雪，但不會負責處理住宅或商業物業前的人行道上的積雪或結冰。市清潔局強調，業主在除雪時，禁止將雪堆放在車道上，以防阻礙車輛交通。根據「紐約市行政法」(NYC Administrative Code)的規定，除雪者不得將雪堆放到消防栓上。違規者可能會收到市清潔局開出的罰單，首次違規者將被罰款100元，再犯者將罰150元，三次及以上違規者將罰250元。

若業主有足夠時間清理人行道但未清理，市民可撥打311或訪問www.nyc.gove/311向市清潔局報告。此外，市清潔局還推出了交互地圖，供市民查看紐約市掃雪車的狀態和路線，詳情可訪問「除雪紐約」(PlowNYC)： https://plownyc.cityofnewyork.us/plownyc/。

根據規定，房主和商店業主必須在限時內自行清理人行道上的積雪或結冰，否則可能面臨最...
根據規定，房主和商店業主必須在限時內自行清理人行道上的積雪或結冰，否則可能面臨最低100元的罰款。(記者范航瑜╱攝影)

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