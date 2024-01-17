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紐約市招聘緊急鏟雪工 時薪18元起

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市政廳附近的鏟雪工人正在撒鹽加速積雪融化，以保障行人安全。(記者范航瑜╱攝影)
紐約市政廳附近的鏟雪工人正在撒鹽加速積雪融化，以保障行人安全。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市於16日迎來大規模降雪，而根據氣象預測，未來還可能有更多降雪；為此紐約市清潔局(Department of Sanitation)開始招聘緊急鏟雪工人，提供最低工作時薪為每小時18元，最快可在四至六周內到帳。

大規模的降雪雖然為紐約市帶來久違的美景，但積雪也造成交通不便等問題，市清潔局正在招聘緊急鏟雪工人。據市清潔局官網，申請者必須年滿18歲，有在美國工作的合法身分，並且可以進行體力勞動。鏟雪領域包括公車站、消防栓、人行道上的積雪和結冰。

紐約市將支付鏟雪工人每小時18元的工資，相比起兩年前上漲了1元。如果鏟雪工人在一周內工作滿40小時，多出的工作時間將以加班計算，工資將增加至每小時27元。

該職位目前已開放註冊。由於最近新一波疫情來臨，市清潔局要求申請者必須先在線上安排註冊預約，並在面談時佩戴口罩或面罩。在面談時，申請者需攜帶兩張1.5吋正方形照片、社安卡、兩份不同的身分識別形式的原件與複印件，例如駕駛證、護照、校園卡和IDNYC卡等。

清潔局表示，鏟雪工人的工資通常需要四到六周的時間到帳，但最長也可能需要等待12周。如果在12周後還未收到工資，可致信市清潔局。有意者可至市清潔局官網預約註冊：https://on.nyc.gov/4aXCJYg。關於鏟雪工作的詳情也可閱讀官方中文手冊(2021版)：https://bit.ly/3SoKcIM。

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