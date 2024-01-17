亞當斯公布1094億元新財年預算

紐約市長亞當斯16日公布新財年初步預算，同時決定暫停對市警、消防局、清潔局等關鍵服務部門的預算削減。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)16日公布2025新財年初步預算 ，總額高達1094億元預計將能平衡無證客 危機帶來的巨額支出；同時，由於稅收意外增加，市府決定暫停對市警、消防局、清潔局等關鍵服務部門的預算削減，市教育局、圖書館的預算削減程度也比之前減少。

為因應無證客危機帶來的支出，市府去年曾下令全市所有部門進行三輪削減開支，每次削減5%，以節省100億元用於無證客支出；亞當斯在公布預算前與市議會舉行閉門會議時表示，雖然所有部門都參加了預算削減項目，但是市府最後經過評估發現，一些部門必須削減大量服務才能達到削減開支的目標，這是不可接受的，「每個部門都遞交了削減開支的目標，但是那些必須削減大量核心服務的部門將被豁免削減開支。」

因此亞當斯表示，市警局、消防局、清潔局將暫停削減開支，同時教育局、公立圖書館、市青少年和社區服務發展局、社會服務和遊民局和老人局的開支削減幅度被縮小。不過，以上部門也只是被免除了1月即將進行的預算裁減，而且此前已被削減的預算不會恢復。

亞當斯說，相關部門之所以能避免開支削減，是因為市府稅收比預期要好，預計經濟穩步走強將讓市府2024財年和2025財年的稅收分別增加13億元和16億元，而且前來紐約市的無證客人數預計2025年將減少；州長霍楚(Kathy Hochul)在當日早前公布的州府預算中，也計畫為紐約市撥款24億元用於應對無證客危機。

亞當斯表示，這份預算能夠填補預計高達71億元的財政缺口，「這份預算能夠在沒有聯邦援助、不加稅的情況下補上虧空。」不過，亞當斯也警告未來經濟可能下行，預計2026至2028財年的預算缺口可能分別高達52億元、51億元和60億元。

公布初步預算只是開啟了預算談判的第一步，市議會隨後將對各項預算進行審查並與市府談判，最終預算須在6月底之前達成。