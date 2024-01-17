我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

亞當斯公布1094億元新財年預算

記者和釗宇╱紐約報導
紐約市長亞當斯16日公布新財年初步預算，同時決定暫停對市警、消防局、清潔局等關鍵服務部門的預算削減。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯16日公布新財年初步預算，同時決定暫停對市警、消防局、清潔局等關鍵服務部門的預算削減。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)16日公布2025新財年初步預算，總額高達1094億元預計將能平衡無證客危機帶來的巨額支出；同時，由於稅收意外增加，市府決定暫停對市警、消防局、清潔局等關鍵服務部門的預算削減，市教育局、圖書館的預算削減程度也比之前減少。

為因應無證客危機帶來的支出，市府去年曾下令全市所有部門進行三輪削減開支，每次削減5%，以節省100億元用於無證客支出；亞當斯在公布預算前與市議會舉行閉門會議時表示，雖然所有部門都參加了預算削減項目，但是市府最後經過評估發現，一些部門必須削減大量服務才能達到削減開支的目標，這是不可接受的，「每個部門都遞交了削減開支的目標，但是那些必須削減大量核心服務的部門將被豁免削減開支。」

因此亞當斯表示，市警局、消防局、清潔局將暫停削減開支，同時教育局、公立圖書館、市青少年和社區服務發展局、社會服務和遊民局和老人局的開支削減幅度被縮小。不過，以上部門也只是被免除了1月即將進行的預算裁減，而且此前已被削減的預算不會恢復。

亞當斯說，相關部門之所以能避免開支削減，是因為市府稅收比預期要好，預計經濟穩步走強將讓市府2024財年和2025財年的稅收分別增加13億元和16億元，而且前來紐約市的無證客人數預計2025年將減少；州長霍楚(Kathy Hochul)在當日早前公布的州府預算中，也計畫為紐約市撥款24億元用於應對無證客危機。

亞當斯表示，這份預算能夠填補預計高達71億元的財政缺口，「這份預算能夠在沒有聯邦援助、不加稅的情況下補上虧空。」不過，亞當斯也警告未來經濟可能下行，預計2026至2028財年的預算缺口可能分別高達52億元、51億元和60億元。

公布初步預算只是開啟了預算談判的第一步，市議會隨後將對各項預算進行審查並與市府談判，最終預算須在6月底之前達成。

預算 亞當斯 無證客

上一則

未依法「自掃門前雪」 罰款100元起跳

下一則

紐約州新財年預算 24億用於無證客

延伸閱讀

紐約州長新財年預算創新高 24億元給無證客 共和黨反對

紐約州長新財年預算創新高 24億元給無證客 共和黨反對
被FBI調查近兩月 亞當斯團隊籌得65萬律師費

被FBI調查近兩月 亞當斯團隊籌得65萬律師費
NBA／格林復出無用 勇士連「殘陣」灰熊都輸

NBA／格林復出無用 勇士連「殘陣」灰熊都輸
保住預算 紐約公共圖書館 可望維持1周開6天

保住預算 紐約公共圖書館 可望維持1周開6天

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
曼哈頓地鐵隧道內周末發生男子吊亡案，目前死者身分尚未確認。(記者許君達／攝影)

曼哈頓地鐵隧道驚見男子吊頸亡 驚悚畫面瘋傳

2024-01-15 14:31
一場「迷你暴風雪」預計在14日午後影響紐約。圖為去年3月14日紐約暴風雪後道路被凍結。(美聯社)

迷你暴風雪明恐襲擊紐約 能見度將瞬間降低

2024-01-13 20:17

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案