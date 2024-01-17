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霍楚提延長市長公校控制權4年 州議會料反對

記者和釗宇╱紐約報導
州參議員劉醇逸表示，將市長對公校控制權延長四年這一提議不成熟，且不應放在預算案中討論。(州參議會提供)
州參議員劉醇逸表示，將市長對公校控制權延長四年這一提議不成熟，且不應放在預算案中討論。(州參議會提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日在新財年預算案中提出，將紐約市長對公校的控制權延期四年；不過，這一提議料將在州議會遭到反對，州參議員劉醇逸表示，這一提議不成熟，且不應放在預算案中討論。

市長公校控制權上次延期是2022年，但當時州議會只同意延期兩年，今年6月底將到期。霍楚在預算公布的講話中表示，「我將再次支持市長亞當斯(Eric Adams)的請求，擬將市長對紐約市公校的控制權延長四年。」

近年來，由教育廳負責審查並舉辦公聽來決定市長是否控制公校的模式已經愈來愈遭到州議會的不滿；在2022年的預算談判中，州議會增加了市教育政策小組(Panel for Educational Policy)的人數，讓更多家長代表進入，以平衡市長的影響力。今年，州教育廳預計將在3月底提出有關延長市長公校控制權的報告和建議。

不過，州參議會紐約市教育委員會(New York City Education Committee)主席劉醇逸表示，霍楚的提議不成熟且沒有邏輯；他說，延長市長公校控制權的政策不會對預算產生影響，因此不應放在預算案中討論，「我們對州長希望與亞當斯緊密合作並沒有意見，但延長公校控制權是一件大事，是州府和州議會的重要責任，我們將等待州教育廳的研究報告再作打算。」

此前，州教育廳已經進行了三輪公聽，許多出席作證的民眾都表示對現狀不滿，一些教師和家長質疑市長控制公校模式的有效性，並希望對市長對公校的控制力做出制衡。

亞當斯此前表示，市教育局的工作卓有成效，「無論是為學生提供合格的食品，還是『夏季崛起』計畫，或是考試分數超出全州平均，我們都看到一些進步。我認為應該像前兩任市長一樣，給我們機會繼續。」

公校 預算 亞當斯

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