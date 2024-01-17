紐約州新財年預算 24億用於無證客

備受關注的無證客議題此番獲得24億元經費，在移民類撥款中屬於大額預算。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日公布下一財年財政預算 ，預計將高達2330億元，比上一財年的2290元增加2%，但她發誓不會增稅；備受關注的無證客 議題此番獲得24億元經費，在移民類撥款中屬於大額預算，受到民主黨民代贊許的同時，也遭到共和黨的強烈反對。

霍楚16日公布2025財年預算，稱因財政收入高於預期，故為新財年撥出2330億元的高預算，也同時發誓「絕對不會對居民增稅」。她還宣布「紐約州將和紐約市 站在一起，作紐約市無證客問題的堅強後盾」，計畫撥款24億用於應對無證客危機，並將在19日(周五)前往華府向聯邦申請更多援助金。

此次提議的無證客經費在全美移民類經費中都屬於大數額，比州府此前預計的多出兩倍。根據霍楚之前的計畫，在2025年的預算提案中，將為無證客提供至少10億元的贊助。然而，這遭到紐約市長亞當斯(Eric Adams)的一再反對，最終兩方經過多次協商，終於在財報公開前24小時達成協議，同意給無證客危機撥款24億元，其中19億元來自州府常規財年預算，5億元由州儲備金補貼。

民主黨議員們對此表示贊許。紐約市長亞當斯(Eric Adams)在州長多加感謝的同時，再次「指責」聯邦政府不作為，導致紐約已經處於財政平衡崩潰的邊緣。州眾議長希士提(Carl Heastie)也認為，州儲備金本就應該在困難時期使用，「目前紐約州就是處在危難關頭。」

相比於此前紐約市府聲稱「無證客議題三年需要花費120億元」的預測，此番24億元是否還會被民主黨民代要求繼續追加，尚不得知。但民主黨州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)已經公開對此表示滿意，「這是非常受歡迎的援助，基於此可以避免對市政教育、圖書館等重要民生設施的經費削減。」