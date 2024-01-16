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走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途洗盤子

特斯拉酷寒充不了電 車主苦等3小時抓狂

布魯克林8大道迎雪 商業大道較從前冷清

記者顏潔恩／紐約即時報導
8大道16日迎來積雪。(記者顏潔恩/攝影)
8大道16日迎來積雪。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市連夜降雪，16日布碌崙(布魯克林)8大道一早便有華人商家和居民拿著鏟雪工具在街上鏟雪；向來熙來攘往的商業大道，路面上的「濕雪」令出行不易，向來熙來攘往的商業大道也出現了少有的冷清畫面，有些商家甚至直接不開門，當作休假。

16日凌晨起華人民眾群聚的日落公園8大道就被大雪覆蓋，約早上7時開始，華人業者和居民便開始在人行道上鏟雪；早上至中午時分，天空還下起夾雪的細雨，令出行變得更加困難，街上可見到多數民眾外出都帶傘，經過未鏟雪的區域時分外小心翼翼，部分已鏟雪的區域則是被踏得又髒又濕。

向來最為熱鬧的8大道56街至60街之間，海鮮超市、雜貨店、西餅屋、餐廳等都正常營業，不過無照攤販卻全數不見蹤影，有些小店舖賣水果或小食的商家則未開業；從前人多得水泄不通的人行道，現在只有幾人、並以年輕人為主的民眾外出買東西，行動不便的耆老和小孩都留在家中。

一名超市老闆表示，通常天氣不好時當日營業額確實會受到影響，不過有些未雨綢繆的顧客，則會提前過來買需要的食材。

8大道居民林女士指出，當日她凌晨3時左右，便聽到公寓外傳出有人鏟雪的聲音，感嘆竟然那麼早就有人開始鏟雪；雖然積雪不便出門，但對她而言，有時更喜歡天氣欠佳的時候出門辦事，除街上人少外，買東西還是回診都不需要排長龍。

她表示，當日剛好要去診所打疫苗，抵達診所時發現應診的人是平時的三分之一，不需要等太久便完成了所有手續，「要是平常的話可能也要等上大半小時左右，唯一不好的就是路面太滑，但只要謹慎一點，其實也沒有太大問題。」

向來擁擠的8大道難得顯得冷清。(記者顏潔恩/攝影)
向來擁擠的8大道難得顯得冷清。(記者顏潔恩/攝影)
8大道16日迎來積雪。(記者顏潔恩/攝影)
8大道16日迎來積雪。(記者顏潔恩/攝影)
華人業者鏟掉店門前的雪。(記者顏潔恩/攝影)
華人業者鏟掉店門前的雪。(記者顏潔恩/攝影)

8大道 華人 日落公園

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