家中2老人法拉盛被撞 華人治安官籲設減速帶

蘇俊安的母親和岳母，從北方大道的YMCA過馬路至對面法拉盛高中時，遭遇車禍，他和兩位華人治安官向市議員上書。(蘇俊安提供)

因皇后區法拉盛 北方大道一路口存在安全隱患，三位來自紐約執法機構的華人 治安官向市議員上書，呼籲在該路口增設攝像頭和減速帶。目前市議員已經聯繫市交通局，表示將持續關注此事。

上書的三位華人治安官中，其中一位是紐約槍械射擊協會副主席蘇俊安。他表示，在9日晚上9時，他的母親和岳母從北方大道的YMCA過馬路至對面法拉盛高中時遭遇車禍，「我的母親撞到了腰骨，現在全身疼痛，丈母娘撞到了頭，還有腦震盪」。

蘇俊安的母親和岳母從北方大道的YMCA過馬路至對面法拉盛高中時，遭遇車禍。(蘇俊安提供)

目前，兩位女性長者正在家中休養。蘇俊安在事後嘗試調取該路段監控時，卻遇到困難，「學校門口的錄像因為涉及隱私，無法調取，市警局的錄像也因為手續問題，要花費很長時間」。

因紐約法拉盛北方大道一路口存在安全隱患，三位來自紐約執法機構的華人治安官向市議員上書，呼籲在該路口增設攝像頭和減速帶。圖為北方大道和邦恩街路口。(蘋果地圖截圖)

另一問題則是該路口的安全隱患。蘇俊安表示，車輛從邦恩街(Bowne St)由南向北行駛時，到北方大道路口處會經過一個下坡道；有的左轉車輛會因為搶過綠燈，絲毫不減速，就有可能撞上正在過人行道的行人，「那正好是行人的視線死角，除非往後看，否則根本看不見車輛」。

他和兩位華人治安官，同時也是紐約槍械射擊協會成員的周William和林John，一起給第20選區市議員黃敏儀寫信，指出該路段存在的問題，「超速行駛是一個重大問題，尤其是考慮到附近有一所學校，問題會更加嚴重」；信中提到，主要想達到增加減速帶的目的，但蘇俊安補充說，如果能增加測速攝像頭更好。

黃敏儀辦公室已回信，表示已向市交通局提出請求，但可能需要一年或更長時間進行必要的研究，以確定是否在該區域增設減速帶，並承諾將繼續關注此事，以確保該路口的交通安全問題得到適切的解決。