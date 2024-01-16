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皇后區滿載校車遭撞 2駕駛輕傷20學童均安

記者高雲兒／紐約報導
紐約皇后區靠近甘迺迪機場(JFK)附近，在15日中午發生一起涉及校車的車禍，僅兩名司機受傷，圖為示意圖。(本報檔案照)
紐約皇后區靠近甘迺迪機場(JFK)附近，在15日中午發生一起涉及校車的車禍，僅兩名司機受傷，圖為示意圖。(本報檔案照)

紐約皇后區靠近甘迺迪機場(JFK)附近，在15日中午發生一起涉及校車的車禍。據了解，事故中僅有兩名司機受傷，所有搭乘校車的孩童均無傷，目前已經妥善安排轉乘其他車輛。

根據警方，事件發生於上午11時39分左右，在納蘇快速路(Nassau Expressway)靠近范威克快速道路(Van Wyck Expressway)路段，一輛由60歲男性駕駛的灰色休旅車試圖進入校車所在車道，不慎與一輛載有20名學生的校車側邊相擦，並被拖曳一小段距離。

該灰色休旅車而後撞上一輛停在路邊的車輛，車內坐著一名62歲的男性，他當時正在等候從機場返回的朋友。該62歲男性和60歲的休旅車司機受傷，並被送往牙買加醫院接受治療，傷勢輕微，但尚不知兩者身分。據悉，兩輛相撞車輛中，一輛的車頭已經嚴重損毀，需要拖吊。

警方稱，20名搭乘校車的孩童均無傷，並在事故後，被迅速妥善安排轉乘其他車輛。

涉及該車禍的校車，註冊在布碌崙羊頭灣(Sheepshead Bay)的Lev Bais Yaakov高中名下，是一所猶太裔高中女校。

休旅 布碌崙 皇后區

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