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市警局重點打擊商店盜竊 寇頓稱讚

記者胡聲橋╱紐約報導
市警總局宣布打擊商店盜竊，州眾議員寇頓大加稱讚。(寇頓辦公室提供)
市警總局宣布打擊商店盜竊，州眾議員寇頓大加稱讚。(寇頓辦公室提供)

紐約市警總局近日宣布重新重點打擊商店盜竊，州眾議員寇頓(William Colton)對此大加稱讚，認為當地的商業機構一直遭受著商店盜竊帶來的損失，迫切需要對此類犯罪實施集中打擊。

寇頓指出，入店盜竊是長期困擾當地小商家的主要問題。在新冠疫情之後，這種盜竊犯罪變得更為猖獗。因為小本經營，這類夫妻店和小商家為此蒙受了無法承受的損失。寇頓說，他和社區人士一直在呼籲解決這個問題，雖然這個過程花費了一些時間，但現在看來紐約市對此形成了共識，這種狀況無法再繼續下去了。

根據紐約市的統計數據，自2019年以來，紐約市的商店盜竊案件增加了約64%。不過，自從紐約市去年5月宣布打擊商店盜竊後，情況已經有所好轉。市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)稱，2023年紐約警方接到商店盜竊案報警比上年減少了約4500起，但警方逮捕的商店盜竊案嫌疑人卻比上一年增加了約3000人。警方的統計數據還顯示，去年全市金額超1000元的重竊案總數下降了2.5%，微竊案下降了4.5%。

李佩特里還介紹，紐約警方打擊入店盜竊的新戰略包括加強商業購物區的警力、重點識別入店行竊模式，以及與商家和商業團體更密切地合作。李佩特里說，警方積極開展外展活動後，報告商店盜竊案的商家數量增加了四成。

寇頓指出，現在亟需解決的一個關鍵問題是商店盜竊團夥在增加，而且這些行竊者還組成網絡，小偷將偷來的商品轉手給組織者，再由組織者以低於商店的價格在網上轉售這些贓物。

另一主要問題是2019年實施保釋改革後，檢方很少對商店盜竊者提出保釋要求就直接把人放了。不過，2021年通過的法律允許檢方對被懷疑在相鄰商店盜竊貨物金額超過1000元的行竊者設定保釋條件，而且儘管盜竊商品金額沒到重罪水平，也可以重罪起訴。

紐約市 眾議員 疫情

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