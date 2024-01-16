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地稅與租金減免信息會 皇后區舉辦3場

記者高雲兒╱紐約報導
劉醇逸等民代將舉辦系列地稅與租金減免信息會議。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸等民代將舉辦系列地稅與租金減免信息會議。(劉醇逸辦公室提供)

眾議員劉醇逸近日宣布，將聯合其他民選官員，在皇后區舉辦三場免費的地稅與租金減免(Property Tax and Rent Relief)信息會議，屆時，會有專業人員幫助與會者申訴房產價值年度通知書(Notice of Property Value)，以幫助當地居民正確計算地稅。

根據紐約州規定，全市每年都會評估所有地產，同年1月市財政局(Department of Finance)會為業主寄送房產價值年度通知書，羅列包括房產價值與評估價值等信息，以供市府計算地稅。

根據居住地分類，紐約居民可在3月1日到15日期間，向財政局申訴房產價值，或者申請地稅或租金減免；劉醇逸表示，紐約市居民可利用州府與市府的計畫來降低地稅，但繁雜的文書工作常讓民眾感到沮喪，因此邀請市財政局專業人士提供幫助，呼籲每一名有固定收入的民眾、尤其是長者參與信息會。

這三場信息諮詢會將與州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、李羅莎(Nily Rozic)、金兌錫(Ron Kim)和魏普林(David Weprin)，以及市議員李琳達、黃敏儀和傑納羅(James Gennaro)合作。

第一場信息會在17日(周三)下午5時至晚7時，在緬街41-17號的法拉盛圖書館舉辦；第二場於2月13日(周二)下午2時至4時，在貝賽32大道203-05號的KCS社區中心舉辦；第三場在3月6日(周三)下午5時至7時，在新鮮草原聯合大道(Union Turnpike)183-02號的Hillcrest猶太裔中心舉辦。

更多信息，請電郵至[email protected]或致電(718)765-6675諮詢。

租金 眾議員 法拉盛

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