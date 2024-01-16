被FBI調查近兩月 亞當斯團隊籌得65萬律師費

亞當斯遭FBI調查已近兩月，其團體宣布已經籌集至少65萬元經費，用於應對調查的律師費。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的競選團隊此前因為競選籌款醜聞而遭到聯邦調查局(FBI)調查；亞當斯團隊15日表示，已經籌集至少65萬元經費，用於應對調查的律師費。

長期幫助亞當斯競選的合規律師皮塔(Vito Pitta)在一份聲明中表示，「亞當斯法律辯護信託」(The Eric Adams Legal Defense Trust)短時間內受到了選民的大力支持，「成立僅僅兩個月，就籌集了超過65萬元經費。」

不過，皮塔並未透露更多信息，包括這65萬元是多少捐款者湊出的，該信託預計在16日披露更多信息。

根據紐約市的競選規定，如果是個人捐款，亞當斯最多只能接受5000元，捐款者還須同意，這筆捐款不會對未來市府的商業行為造成任何影響。

該信託在去年11月中旬成立，在此之前，聯邦調查局探員突襲了亞當斯政治捐款主管薩格斯(Brianna Suggs)位於布碌崙 (布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)的住宅；聯邦調查局懷疑，土耳其 政府在2021年市長競選中給亞當斯非法提供競選資金。

而就在薩格斯住宅被突襲後，聯邦調查局探員還當街攔截亞當斯，收繳了亞當斯的電子產品，其中包括兩部手機。此外，聯邦調查局還突襲了亞當斯助手阿巴索娃(Rana Abbasova)和土耳其航空(Airlines executive)高管厄考爾(Cenk Öcal)的住宅，其中阿巴索娃涉嫌銷毀證據，厄考爾曾在亞當斯2021年過度團隊中任職。

不過，無論是亞當斯還是他的競選助手們，目前尚無一人被正式指控有不當行為。

知情人士透露，聯邦調查局目前正在調查由土耳其公民成立的一家布碌崙(布魯克林)建築合同商KSK Construction，懷疑這家公司可能被作為土耳其政府向亞當斯2021年競選團隊輸送利益的工具。競選披露文件顯示，該公司2021年5月，曾向亞當斯競選團隊捐款超過1萬3000元。