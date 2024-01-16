公校開設提前投票站 華人家長憂心

去年，有33所公校在布碌崙(布魯克林)、布朗士、曼哈頓和史島被徵用為提前投票點。皇后區的公校中沒有提前投票點。(路透)

紐約市將在教學日徵用數十所公校 ，以作為提前投票 站，此舉引來包括華人在內不少家長的反對。家長們表示這一舉措存在很大的安全隱患，並將干擾正常的教學秩序與學生生活。

史泰登島部分家長已聯名起草了一份請願書，要求數十個投票點重新選址。本月，該請願書已擴展到了紐約市另外三個行政區。截至15日，已有1582名家長在請願書上簽名，目前目標是2500份簽名。

去年，有33所公校在布碌崙 (布魯克林)、布朗士、曼哈頓和史島被徵用為提前投票點。皇后區的公校中沒有提前投票點。這些投票點三分之二位於學校體育館，大多數位於布碌崙和曼哈頓。投票期間，學生的體育課程被暫停，學校餐廳暫時關閉。在進行提前投票期間，學生無法獲得熱食，而這一過程可能會持續數周。

市教育局學校運營首席官(Chief School Operations Officer)莫蘭(Kevin Moran)的孩子都在第八公校(PS 8)上學，這裡正是其中一處提前投票點。因為投票，他的孩子錯過了相當長時間的體育課程。他建議，其他行政區可以效仿皇后區，找到不影響學生學習的提前投票點。

教育維權人士、「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷表示，提前投票時間長，占用校園時間久，對學生來說是一個巨大的安全隱患。「作為家長，我進孩子的學校都需要出示身分證明並簽字。我希望能在投票點見到同樣的安保設施。但據我所知，目前學校沒有這樣做，」朱雅婷說。她建議使用教堂、社區活動中心等地點而非校園作為提前投票點。

市教育局安全與預防合作部門主任蘭珀桑(Mark Rampersant)表示，在提前投票時，學校安全人員會繼續在學校大樓內工作，並且所有選舉站點都有一名由市警察局(NYPD)指派的警察看守。

州參議員蘭札(Andrew Lanza)於2019年首次提出了法案以修改選舉法，使公學建築免於被徵用作提前投票站點，但該提案進度多年來一直停滯不前。