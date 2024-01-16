我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成亞裔首位視后

共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

紐約市「雪荒」終結 16日暫停換邊停車

記者和釗宇╱紐約報導
從15日晚間到16日白天，紐約市的降雪量會達到3吋。(美聯社)
從15日晚間到16日白天，紐約市的降雪量會達到3吋。(美聯社)

紐約市超過700天無雪的歷史紀錄16日終結；根據天氣預報，從15日晚間到16日下午，紐約市的降雪量會達到3吋；交通局表示，16日暫停換邊停車。

根據國家氣象局(National Weather Service)對全市五區發出的降雪警報，從15日晚8時至16日下午1時，紐約市將持續經歷小雪，隨後轉為雨夾雪；根據天氣預報，降雪條件頗為良好，溫度15日晚降至20度左右，16日下午也將徘徊在35度上下。

市清潔局(Department of Sanitation)已經調動近800輛灑鹽車，確保積雪盡快融化，並且針對車流量加大一級更易結冰的路段重點撒鹽。如果降雪量達到2吋，清潔局將額外部署前端配備雪鏟的超過2000量卡車。

同時，市交通局(Department of Transportation)也宣布，16日暫停換邊停車，鼓勵車主不要開車上路。不過，如果車停在付費停車區域，車主仍須按照咪表交費。

不過，本次降雪規模不大，大約只有1至3吋，降雪高峰時段預計每小時降雪0.5吋；但無論如何，這都對紐約市來說意義重大，因為紐約市已經近兩年沒有出現有規模的降雪。

據統計，本輪紐約市「雪荒」截至15日已經達到701天，從2022年2月至今，紐約市從未出現積雪超過1吋的降雪，也意味著紐約市的孩子們已經有一個半冬天沒法堆雪人；這也是有紀錄以來紐約市最長的一次「雪荒」。

有研究顯示，美國東北部「雪荒」與氣候變遷有關。上周公布的一項研究認為，紐約市未來的降雪量恐將更少，已被畫入「潮濕亞熱帶」氣候。

紐約市 氣候變遷

上一則

公校開設提前投票站 華人家長憂心

下一則

班森賀華男 賓士車停街邊被偷

延伸閱讀

紐約市無雪紀錄有望終結 16日暫停換邊停車

紐約市無雪紀錄有望終結 16日暫停換邊停車
紐約市校車將配備「智能限速」 迫司機安全駕駛

紐約市校車將配備「智能限速」 迫司機安全駕駛
紐約市大裁減百名教職工

紐約市大裁減百名教職工
今年首例 14歲少年地鐵衝浪遭撞死

今年首例 14歲少年地鐵衝浪遭撞死

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
一場「迷你暴風雪」預計在14日午後影響紐約。圖為去年3月14日紐約暴風雪後道路被凍結。(美聯社)

迷你暴風雪明恐襲擊紐約 能見度將瞬間降低

2024-01-13 20:17
主管公共安全的副市長班克斯提醒，若發現自己遭遇房產詐騙，請立即撥打311。(取自會議直播)

紐約市府公共安全會議 揭祕新型詐騙模式

2024-01-12 06:21

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司
「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 
李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙