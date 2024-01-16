紐約市「雪荒」終結 16日暫停換邊停車

從15日晚間到16日白天，紐約市的降雪量會達到3吋。(美聯社)

紐約市 超過700天無雪的歷史紀錄16日終結；根據天氣預報，從15日晚間到16日下午，紐約市的降雪量會達到3吋；交通局表示，16日暫停換邊停車。

根據國家氣象局(National Weather Service)對全市五區發出的降雪警報，從15日晚8時至16日下午1時，紐約市將持續經歷小雪，隨後轉為雨夾雪；根據天氣預報，降雪條件頗為良好，溫度15日晚降至20度左右，16日下午也將徘徊在35度上下。

市清潔局(Department of Sanitation)已經調動近800輛灑鹽車，確保積雪盡快融化，並且針對車流量加大一級更易結冰的路段重點撒鹽。如果降雪量達到2吋，清潔局將額外部署前端配備雪鏟的超過2000量卡車。

同時，市交通局(Department of Transportation)也宣布，16日暫停換邊停車，鼓勵車主不要開車上路。不過，如果車停在付費停車區域，車主仍須按照咪表交費。

不過，本次降雪規模不大，大約只有1至3吋，降雪高峰時段預計每小時降雪0.5吋；但無論如何，這都對紐約市來說意義重大，因為紐約市已經近兩年沒有出現有規模的降雪。

據統計，本輪紐約市「雪荒」截至15日已經達到701天，從2022年2月至今，紐約市從未出現積雪超過1吋的降雪，也意味著紐約市的孩子們已經有一個半冬天沒法堆雪人；這也是有紀錄以來紐約市最長的一次「雪荒」。

有研究顯示，美國東北部「雪荒」與氣候變遷 有關。上周公布的一項研究認為，紐約市未來的降雪量恐將更少，已被畫入「潮濕亞熱帶」氣候。