慶祝中美建交45周年 新春大聯歡晚會紐約21日上演

數十個團體日前聯合宣布，2024新春大聯歡晚會將於21日在紐約上演。(記者鄭怡嫣/攝影)

為慶祝美中建交45周年，數十個團體日前聯合宣布，將訂於21日(周日)下午，在曼哈頓 中城舉辦2024新春大聯歡晚會，歡迎廣大民眾、慈善機構、商家企業及僑界共襄盛舉。

主辦方介紹，此次活動為數十個團體聯合主辦及協辦，共慶美中建交45周年，而正值農曆新年即將來臨，也希望借助活動與大家拜年，祝在甲辰龍年龍馬精神、龍騰虎躍。

2024新春大聯歡晚會組委會表示，此次演出籌備了逾三個月，參與的演職人員有300位以上，將帶來包括交響樂 、民樂等在內的20多檔精采紛呈的節目，目前市議員馬泰(Christopher Marte)、黃敏儀等已確認出席，也將有更多的政要、僑領等共襄盛舉、共賀新年。

2024新春大聯歡晚會將於21日下午1時至4時30分，在曼哈頓中城近時報廣場 的市政廳劇場舉辦，地址為西43街123號，晚會歡迎各界友好人士及廣大同胞贊助支持，有意者可致電任頤(929)306-6888，或致電梁仲禮(917)662-6665，或致電焦聖安(646)744-6847，或致電黃惠琴(646)339-9303，或致電李勤錟(201)779-3900，或致電朱繼青(917)853-5686。