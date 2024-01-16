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取材排華法案 中英雙語清唱劇「天使島」紐約首演爆滿

記者胡聲橋／紐約報導
清唱劇「天使島」紐約演出結束後，主創人員和演員謝幕。(記者胡聲橋/攝影)
清唱劇「天使島」紐約演出結束後，主創人員和演員謝幕。(記者胡聲橋/攝影)

講述百年前華裔移民因「排華法案」受迫害和歧視的中英雙語清唱劇(Oratorio)「天使島」(Angel Island)，日前在布碌崙(布魯克林)音樂劇院(BAM)完成紐約首演，現場不同族裔的觀眾座無虛席，表現出了對該劇的熱情和欣賞。

1910年至1940年間，舊金山天使島的移民站曾關押過來自80個國家的約50萬移民，其中在「排華法案」陰影籠罩下的17萬5000多名華人被迫在天使島接受最嚴苛的審查。島上木屋狹窄擁擠，一舉一動都被監視。被關押的華人將描述自己血淚經歷的詩歌刻在牆上，寫在書信裡。華裔作曲家黃若根據這些詩歌創作了「天使島」這部清唱劇。劇中引用的其中一句詩是「留難經半載，愁容積滿容」，表達了華人被關押時無奈和惆悵的心情。黃若還現場指揮了該劇的演出。

清唱劇「天使島」劇照。(Ellen Qbertplaya攝影)
清唱劇「天使島」劇照。(Ellen Qbertplaya攝影)

全劇用舞蹈、合唱、弦樂四重奏等藝術形式，並融合多媒體技術，描繪了「排華法案」之下華人移民經歷的屈辱和痛苦，紀念了渴望自由、堅韌不拔的成千上萬華人移民。除了天使島華人移民的遭遇外，該劇還講述了1871年10月，至少18名華人在洛杉磯被槍殺和處以絞刑的慘案。黃若說，他希望該劇能告訴人們在學校學不到的歷史。

清唱劇「天使島」劇照。(Ellen Qbertplaya攝影)
清唱劇「天使島」劇照。(Ellen Qbertplaya攝影)

「天使島」一劇中最引人注目的出演者是舞者蕭潔恆(Jie-Hung Connie Shiau)。蕭潔恆出生於佛州，在台灣台南長大，她畢業於國立台北藝術大學和紐約州立大學帕切斯學院(Purchase College)的舞蹈學院，曾與諸多舞團合作並在多個學校任教。蕭潔恆2018年曾獲舞蹈雜誌(Dance Magazine) 「25位值得關注的舞壇新星」獎。蕭潔恆在「天使島」一劇中的傾情表演獲得了觀眾的首肯。

清唱劇「天使島」劇照。(Ellen Qbertplaya攝影)
清唱劇「天使島」劇照。(Ellen Qbertplaya攝影)

該劇的製作團隊還包括導演小澤馬修(Matthew Ozawa)，陽光弦樂四重奏組(Del Sol Quartet)、華爾街聖三一堂合唱團(The Choir of Trinity Wall Street)和檔案電影製作人莫里森(Bill Morrison)。

清唱劇「天使島」劇照。(Ellen Qbertplaya攝影)
清唱劇「天使島」劇照。(Ellen Qbertplaya攝影)

黃若和舊金山的陽光弦樂四重奏組從2017年起開始致力於創作清唱劇「天使島」，當時他們拿到了惠普基金會(Hewlett Foundation)一筆15萬元的贈款。2021年，在經歷了新冠疫情造成的延期後，該劇在舊金山天使島首演。

清唱劇「天使島」劇照。(Ellen Qbertplaya攝影)
清唱劇「天使島」劇照。(Ellen Qbertplaya攝影)

天使 華人 移民

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