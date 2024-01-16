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法拉盛三王節贈玩具派對 關懷弱勢家庭

記者邢易霖／紐約報導
國會眾議員孟昭文和市議員黃敏儀到場慶祝，共同分享三王節的喜悅，為新的一年送上美好祝福。(記者邢易霖／攝影)
國會眾議員孟昭文和市議員黃敏儀到場慶祝，共同分享三王節的喜悅，為新的一年送上美好祝福。(記者邢易霖／攝影)

第20屆三王節玩具贈送活動日前在法拉盛聖麥可天主教堂(St. Michael's Church)舉辦，旨在關愛弱勢家庭，為社區民眾提供溫馨的節日慶祝。現場不僅有各式各樣的美食，還有氣球和精采的舞蹈和歌唱表演，增添節日歡樂氛圍。

三王節也稱為主顯節，是基督教傳統中一個重要的節日，它在聖經中描述三位來自東方的國王智者前來朝見耶穌的故事。主辦人瓦茨克絲(Martha Flores-Vazquez)表示，能夠舉辦此次活動非常開心，這是一場美好的祝福，為孩子們帶來了特別的歡樂。她感謝贊助商的大力支持，在社區裡有責任為孩子們做一些有意義的事情。

今年，主辦方選擇將焦點放在以哈戰爭中受到危機影響的家庭上。這場戰爭奪去了許多家庭的生命，尤其是那些無辜的孩子。通過慶祝節日，瓦茨克絲希望為弱勢家庭帶來溫馨和歡樂，讓孩子們在這個特殊的節日中感受到社區的溫暖。

法拉盛第40選區州眾議員參選人陳熠在現場位社區兒童分發食物。(記者邢易霖／攝影)
法拉盛第40選區州眾議員參選人陳熠在現場位社區兒童分發食物。(記者邢易霖／攝影)

法拉盛第40選區州眾議員參選人陳熠首次贊助此活動，捐贈1000元置辦食物和玩具。他期望透過活動促使華社可以更深入了解不同族裔的文化歷史，激發不同族裔間的合作與關注。同時，他呼籲各族裔參與新年活動，多體驗和了解中華傳統節日。

國會眾議員孟昭文(Grace Meng)和市議員黃敏儀(Sandra Ung)到場慶祝，共同分享三王節的喜悅，為新的一年送上美好祝福。活動由市警局第109分局副督察(Deputy Inspector)科爾曼(Kevin Coleman)、國會眾議員孟昭文、市議員黃敏儀以及市長辦公室社區事務部門副局長顧雅明等官員和安保健康保險(EmblemHealth)贊助。

活動吸引眾多華社家庭參與。(記者邢易霖／攝影)
活動吸引眾多華社家庭參與。(記者邢易霖／攝影)

眾議員 法拉盛 孟昭文

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