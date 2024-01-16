法拉盛三王節贈玩具派對 關懷弱勢家庭

國會眾議員孟昭文和市議員黃敏儀到場慶祝，共同分享三王節的喜悅，為新的一年送上美好祝福。(記者邢易霖／攝影)

第20屆三王節玩具贈送活動日前在法拉盛 聖麥可天主教堂(St. Michael's Church)舉辦，旨在關愛弱勢家庭，為社區民眾提供溫馨的節日慶祝。現場不僅有各式各樣的美食，還有氣球和精采的舞蹈和歌唱表演，增添節日歡樂氛圍。

三王節也稱為主顯節，是基督教傳統中一個重要的節日，它在聖經中描述三位來自東方的國王智者前來朝見耶穌的故事。主辦人瓦茨克絲(Martha Flores-Vazquez)表示，能夠舉辦此次活動非常開心，這是一場美好的祝福，為孩子們帶來了特別的歡樂。她感謝贊助商的大力支持，在社區裡有責任為孩子們做一些有意義的事情。

今年，主辦方選擇將焦點放在以哈戰爭中受到危機影響的家庭上。這場戰爭奪去了許多家庭的生命，尤其是那些無辜的孩子。通過慶祝節日，瓦茨克絲希望為弱勢家庭帶來溫馨和歡樂，讓孩子們在這個特殊的節日中感受到社區的溫暖。

法拉盛第40選區州眾議員參選人陳熠在現場位社區兒童分發食物。(記者邢易霖／攝影)

法拉盛第40選區州眾議員 參選人陳熠首次贊助此活動，捐贈1000元置辦食物和玩具。他期望透過活動促使華社可以更深入了解不同族裔的文化歷史，激發不同族裔間的合作與關注。同時，他呼籲各族裔參與新年活動，多體驗和了解中華傳統節日。