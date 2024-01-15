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州議會改選 皇后區、長島看點多

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區第35選區州眾議員艾柏里（見圖）宣布退休，背書胡可絲(Larinda Hooks)接任他的席位，不過曾二度不敵艾柏里的前州參議員孟瑟瑞(Hiram Monserrate)也可能再次參加初選。(取自州眾議會官網)
皇后區第35選區州眾議員艾柏里（見圖）宣布退休，背書胡可絲(Larinda Hooks)接任他的席位，不過曾二度不敵艾柏里的前州參議員孟瑟瑞(Hiram Monserrate)也可能再次參加初選。(取自州眾議會官網)

2024年紐約州議會參眾兩會選舉，除法拉盛第40眾議會選區外，皇后區長島市、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)及威利點、長島大頸(Great Neck)等選區，也已有挑戰者湧現，這些地區華人及亞裔聚居，華人人口在近年來顯著上升。

州眾議會方面，除法拉盛第40選區有陳熠、尹導挑戰現任金兌錫(Ron Kim)外，華人居民眾多、選區包括長島市、陽邊(Sunnyside)、瑞吉屋(Ridgewood)的第37選區，民主黨內初選已烽煙四起：現任民主黨阿迪拉(Juan Ardila)因性騷擾醜聞而幾無政治籌款，激進左派團體「美國民主社會主義」(DSA)已背書公會組織人瓦爾德茲(Claire Valdez)， 2022年曾參選該席位的卡莫納(Johanna Carmona)，也已經正式宣布加入選戰。

另一方面，華人居民同樣居多地區包括東艾姆赫斯特、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)以及花旗球場(Citi Field)的州眾議會第35選區，老牌現任民主黨議員艾柏里(Jeffrion Aubry)已宣布退休，並已背書胡可絲(Larinda Hooks)接任他的席位，不過曾二度不敵艾柏里的前州參議員孟瑟瑞(Hiram Monserrate)也可能再次參加初選。華人關心的花旗球場賭場開發案，也在這個選區內。此前，艾柏里曾提案為建賭場開路，要求開發周邊的區塊用地，以用作「博彩」(gaming facility)、以及「商業、零售、娛樂、酒店」等土地用途。

而在州參議會方面，華人居民呈顯著上升、選區分別包含花園城(Garden City)、大頸(Great Neck)的長島第六與第七選區，也都將迎來選戰。第六選區現任托馬斯(Kevin Thomas)因角逐國會議員而使得該席位空缺，該席位曾是搖擺選區，共和黨人有望將之翻紅。而同樣處於搖擺選區的第七選區，現任共和黨馬丁斯(Jack Martins)也將面臨長島納蘇郡(Nassau County)前民主黨郡議員拉法贊(Josh Lafazan)的挑戰。

胡可絲(Larinda Hooks)。(取自胡可絲競選網站)
胡可絲(Larinda Hooks)。(取自胡可絲競選網站)
孟瑟瑞(Hiram Monserrate)。(取自州參議會官網)
孟瑟瑞(Hiram Monserrate)。(取自州參議會官網)

長島市 華人 民主黨

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