紐約市大裁減百名教職工

新學期尚未開始，但至少兩所位於皇后區的CUNY學院日前裁減了逾百名教職工，並取消了幾百門課程。圖為位於皇后學院。(取自皇后學院官網)

新學期尚未開始，有報導指，至少兩所位於皇后區的紐約市 立大學(City University of New York, CUNY)學院在上個月的「深入削減赤字計畫」(enhanced deficit reduction plans)後，裁減了逾百名教職工，並取消了幾百門課程。

THE CITY報導，去年12月，CUNY中央行 政部門要求八所校區制定「深入削減赤字計畫。」1月10日，皇后學院(Queens College)解雇了26名本應在春季學期授課的全職教職員工。自12月中旬以來，約克學院(York College)已解雇了約75名兼職助教和一些非教學工作人員。學校教職員與工會代表透露，還有更多的裁員 正在路上。

「沒人會想到學校在新學期開始前十天裁員，」皇后學院中學教育系主任格爾文(David Gerwin)表示，「在我20年的教學生涯中，從來沒有這麼臨時的通知。」

這些臨時命令使得學校不少部門都陷入了混亂之中。他們需要在十天的時間內重新安排教學與課程。一些課程由於沒有老師教授的緣故而直接被取消，以至於另一些課程需要開放更多的名額給學生。

約克學院約有275個課程被削減，約占其原有總課程的18%。約克學院行為科學副教授、CUNY職業教職工會( Professional Staff Congress, PSC)分會幹事阿普卡里安(Jake Apkarian)表示，至少有一名他的學生有可能無法在今年春季畢業，除非她能夠在其他校區找到一門與被取消課程同等的課程。

CUNY中央行政部門的發言人加迪(Noah Gardy)表示，削減計畫是在CUNY中央行政部署下由各學院獨立制定的。他強調這些削減是為了使學院能夠根據其自身需求，在緩解赤字方面靈活制定計畫。

皇后學院發言人馬泰奧(Maria Matteo)表示，人員裁減的決定是在與各學院院長密切磋商的結果下制定的，「我們將提供更多機會供教職工領袖們諮詢和討論，以應對持久的預算挑戰。」

皇后學院被解雇的教職員表示，對這些突如其來的裁員通知感到「措手不及」。他們中不少人剛剛在去年12月才簽署了繼續春季教學的任教合同。還有教師為了能夠專注於春季教學任務，拒絕了一些自由職業機會。