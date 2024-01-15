我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

紐約市大裁減百名教職工

記者范航瑜／紐約報導
新學期尚未開始，但至少兩所位於皇后區的CUNY學院日前裁減了逾百名教職工，並取消了幾百門課程。圖為位於皇后學院。(取自皇后學院官網)
新學期尚未開始，但至少兩所位於皇后區的CUNY學院日前裁減了逾百名教職工，並取消了幾百門課程。圖為位於皇后學院。(取自皇后學院官網)

新學期尚未開始，有報導指，至少兩所位於皇后區的紐約市立大學(City University of New York, CUNY)學院在上個月的「深入削減赤字計畫」(enhanced deficit reduction plans)後，裁減了逾百名教職工，並取消了幾百門課程。

THE CITY報導，去年12月，CUNY中央行政部門要求八所校區制定「深入削減赤字計畫。」1月10日，皇后學院(Queens College)解雇了26名本應在春季學期授課的全職教職員工。自12月中旬以來，約克學院(York College)已解雇了約75名兼職助教和一些非教學工作人員。學校教職員與工會代表透露，還有更多的裁員正在路上。

「沒人會想到學校在新學期開始前十天裁員，」皇后學院中學教育系主任格爾文(David Gerwin)表示，「在我20年的教學生涯中，從來沒有這麼臨時的通知。」

這些臨時命令使得學校不少部門都陷入了混亂之中。他們需要在十天的時間內重新安排教學與課程。一些課程由於沒有老師教授的緣故而直接被取消，以至於另一些課程需要開放更多的名額給學生。

約克學院約有275個課程被削減，約占其原有總課程的18%。約克學院行為科學副教授、CUNY職業教職工會( Professional Staff Congress, PSC)分會幹事阿普卡里安(Jake Apkarian)表示，至少有一名他的學生有可能無法在今年春季畢業，除非她能夠在其他校區找到一門與被取消課程同等的課程。

CUNY中央行政部門的發言人加迪(Noah Gardy)表示，削減計畫是在CUNY中央行政部署下由各學院獨立制定的。他強調這些削減是為了使學院能夠根據其自身需求，在緩解赤字方面靈活制定計畫。

皇后學院發言人馬泰奧(Maria Matteo)表示，人員裁減的決定是在與各學院院長密切磋商的結果下制定的，「我們將提供更多機會供教職工領袖們諮詢和討論，以應對持久的預算挑戰。」

皇后學院被解雇的教職員表示，對這些突如其來的裁員通知感到「措手不及」。他們中不少人剛剛在去年12月才簽署了繼續春季教學的任教合同。還有教師為了能夠專注於春季教學任務，拒絕了一些自由職業機會。

央行 裁員 紐約市

上一則

今年首例 14歲少年地鐵衝浪遭撞死

下一則

市警新年招聘 擬增亞裔女性

延伸閱讀

内衣皇后爆「一車名牌被偷光」見慘況崩潰：賠死了

内衣皇后爆「一車名牌被偷光」見慘況崩潰：賠死了
封面故事／紐約14條街道 見城市滄桑

封面故事／紐約14條街道 見城市滄桑
紐約市住房成本10年上漲68% 全美最高

紐約市住房成本10年上漲68% 全美最高
被投訴創11年最多 紐約市警：加強執法 5600件投訴算少

被投訴創11年最多 紐約市警：加強執法 5600件投訴算少

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

2024-01-08 06:33
一場「迷你暴風雪」預計在14日午後影響紐約。圖為去年3月14日紐約暴風雪後道路被凍結。(美聯社)

迷你暴風雪明恐襲擊紐約 能見度將瞬間降低

2024-01-13 20:17
主管公共安全的副市長班克斯提醒，若發現自己遭遇房產詐騙，請立即撥打311。(取自會議直播)

紐約市府公共安全會議 揭祕新型詐騙模式

2024-01-12 06:21

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗