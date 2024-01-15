我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

啟揚中心迎新春 大年初二辦遊行

記者高雲兒／紐約報導
為慶祝甲辰龍年到來，啟揚文化中心14日宣布將在大年初二舉辦一系列豐富多彩的慶祝活動，包括遊行、年味節和春晚表演，邀請社區居民共同參與。(記者高雲兒／攝影)
為慶祝甲辰龍年到來，啟揚文化中心14日宣布將在大年初二舉辦一系列豐富多彩的慶祝活動，包括遊行、年味節和春晚表演，邀請社區居民共同參與。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝甲辰龍年的到來，啟揚文化中心14日宣布，將在2月11日(周日)大年初二舉辦一系列豐富多彩的慶祝活動，包括遊行、年味節和春晚表演，邀請社區居民共同參與。

在當日的新聞發布會上，啟揚文化中心舉辦了一場名為「辭兔迎新」的活動，由紐約梅華劇坊呈獻的木偶戲專場「好棒啊，兔子」標誌著農曆新年慶祝活動的開始；這是紐約美華劇坊每年特別為農曆新年打造的原創劇目，融匯手偶、舞蹈、流行歌曲等多種藝術形式，以中國諺語為靈感，令小朋友在歡笑的同事，又能夠學習中華傳統文化。

啟揚文化中心聯合主席羅維宗和項目主任明亮在活動中介紹，2024年龍年慶祝活動將彌漫著濃濃的年味，包括五種滋味：迎新、美食、忙碌、喜慶、團圓。

明亮介紹，一系列慶祝活動將在2月11日舉行，包括遊行、年味節和春晚表演。遊行將於2月11日上午11時30分從啟揚文化中心啟程，沿著緬街一路前進至法拉盛市政廳，遊行中將有舞獅表演和傳統中國婚禮遊行，因為甲辰(木龍)年是喜結連理的好時機，建議參與遊行的民眾穿著紅色。

當天下午12時30分至2時和2時30分至4時，法拉盛市政廳二樓劇場將舉辦名為「祥龍合家歡 年味春晚」的表演，觀眾將欣賞到川劇、戲曲、劍舞等中華傳統表演。

同日上午11時30分至下午4時，法拉盛市政廳一樓畫廊舉辦第三屆年味節，提供捏麵人、書法、漢服、糖葫蘆、糖畫等攤位。

市議員黃敏儀出席並感謝啟揚文化中心舉辦該活動，與民眾共同慶祝農曆新年，也勾起了她在法拉盛的美好回憶。長島中華文教協會暨中文學校校長甘居正表示，他將與學校學生一同參與遊行，因為這也是傳播中國文化的絕佳機會。

啟揚文化中心地址位於法拉盛41大道133-29號，欲獲取更多信息或領取門票，可致電(718)359-1888或訪問 glownyc.org/loveunity2023。

在1月14日的新聞發布會上，啟揚文化中心舉辦了一場名為「辭兔迎新」的活動，由紐約...
在1月14日的新聞發布會上，啟揚文化中心舉辦了一場名為「辭兔迎新」的活動，由紐約梅華劇坊呈獻的木偶戲專場「好棒啊，兔子」標誌著農曆新年慶祝活動的開始。(記者高雲兒／攝影)
為慶祝甲辰龍年到來，啟揚文化中心14日宣布，將在大年初二舉辦一系列豐富多彩的慶祝...
為慶祝甲辰龍年到來，啟揚文化中心14日宣布，將在大年初二舉辦一系列豐富多彩的慶祝活動，包括遊行、年味節和春晚表演，邀請社區居民共同參與。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 長島 書法

上一則

慶法寶節 紐約佛光山施粥3500份

下一則

華人假扮移民局被捕 警籲受害者出面

延伸閱讀

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
紀念越劇誕辰118周年 法拉盛演唱

紀念越劇誕辰118周年 法拉盛演唱
皇后區長批准威利點建足球場 改善周邊社區環境

皇后區長批准威利點建足球場 改善周邊社區環境
亞裔慶龍年 2/3、2/4法拉盛迎春接彩

亞裔慶龍年 2/3、2/4法拉盛迎春接彩

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

2024-01-08 06:33
一場「迷你暴風雪」預計在14日午後影響紐約。圖為去年3月14日紐約暴風雪後道路被凍結。(美聯社)

迷你暴風雪明恐襲擊紐約 能見度將瞬間降低

2024-01-13 20:17
主管公共安全的副市長班克斯提醒，若發現自己遭遇房產詐騙，請立即撥打311。(取自會議直播)

紐約市府公共安全會議 揭祕新型詐騙模式

2024-01-12 06:21

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗