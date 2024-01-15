啟揚中心迎新春 大年初二辦遊行

為慶祝甲辰龍年到來，啟揚文化中心14日宣布將在大年初二舉辦一系列豐富多彩的慶祝活動，包括遊行、年味節和春晚表演，邀請社區居民共同參與。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝甲辰龍年的到來，啟揚文化中心14日宣布，將在2月11日(周日)大年初二舉辦一系列豐富多彩的慶祝活動，包括遊行、年味節和春晚表演，邀請社區居民共同參與。

在當日的新聞發布會上，啟揚文化中心舉辦了一場名為「辭兔迎新」的活動，由紐約梅華劇坊呈獻的木偶戲專場「好棒啊，兔子」標誌著農曆新年慶祝活動的開始；這是紐約美華劇坊每年特別為農曆新年打造的原創劇目，融匯手偶、舞蹈、流行歌曲等多種藝術形式，以中國諺語為靈感，令小朋友在歡笑的同事，又能夠學習中華傳統文化。

啟揚文化中心聯合主席羅維宗和項目主任明亮在活動中介紹，2024年龍年慶祝活動將彌漫著濃濃的年味，包括五種滋味：迎新、美食、忙碌、喜慶、團圓。

明亮介紹，一系列慶祝活動將在2月11日舉行，包括遊行、年味節和春晚表演。遊行將於2月11日上午11時30分從啟揚文化中心啟程，沿著緬街一路前進至法拉盛 市政廳，遊行中將有舞獅表演和傳統中國婚禮遊行，因為甲辰(木龍)年是喜結連理的好時機，建議參與遊行的民眾穿著紅色。

當天下午12時30分至2時和2時30分至4時，法拉盛市政廳二樓劇場將舉辦名為「祥龍合家歡 年味春晚」的表演，觀眾將欣賞到川劇、戲曲、劍舞等中華傳統表演。

同日上午11時30分至下午4時，法拉盛市政廳一樓畫廊舉辦第三屆年味節，提供捏麵人、書法 、漢服、糖葫蘆、糖畫等攤位。

市議員黃敏儀出席並感謝啟揚文化中心舉辦該活動，與民眾共同慶祝農曆新年，也勾起了她在法拉盛的美好回憶。長島 中華文教協會暨中文學校校長甘居正表示，他將與學校學生一同參與遊行，因為這也是傳播中國文化的絕佳機會。