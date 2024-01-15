市警新年招聘 擬增亞裔女性

市警人事總監貝努瓦指，新年將招募更多亞裔女性。(記者劉梓祁／攝影)

雖然市府削減預算 不斷影響市警招聘，但市警人事總監(Chief of Personnel)貝努瓦(John Benoit)日前表示，目前擁有足夠資源招新，且2023年市警流失有所減緩，新年目標為招募更多女性亞警。

根據市警數據，過去一年警員數量共減少2640位，其中包括辭職和退休警員，而新加入的制服和文職警員則有2356位。貝努瓦分析說，此數據與新冠疫情發生後創紀錄的人員流失速率相比，已有大幅下降並恢復至「正常速度」，且在新一輪補充招聘後已較往年同期多增加近200人。

數據顯示，在2022年，市警共有3701名警員退休或辭職，為九一一事件後的最高。有分析指，保釋改革、疫苗強制令和削減警察經費等因素導致了大量警察流失。貝努瓦表示，2023年離職的2600名警員中大多為退休，且已較2020年的紀錄高點有所減緩。

在市警離職速率高企之下，市府曾一度表示縮減警方預算，導致警察學院課程和警員招聘一度暫停。然而，亞當斯 此前宣布，取消市警及市消防局的預算削減，恢復共3700萬元資金，使警校繼續招生。貝努瓦表示，目前警方「有足夠資源」進行招聘，並得到市警局長卡班(Edward Caban)和亞當斯的「完全支持」。他還強調，警員招聘困難目前已是「全國性問題」，因此招聘計畫會不斷調整。

亞當斯早前指，2023年內襲警案件明顯增加，且要求警員須報告所有街頭攔檢的新規阻礙警員執法。當被問及是否擔心其會影響市警招聘，貝努瓦說「任何工作都有負面因素」，希望人們把焦點關注在警察職務的積極方面。他還表示，市警已成立外展團隊，進入不同社區和學校招募新人，其中亞裔 女性是「希望增加的重點人群」。