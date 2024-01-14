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美國華人博物館 5110萬元購得新址產權

記者劉梓祁／紐約報導
MOCA以5110萬元購得新址產權。(MOCA提供)
MOCA以5110萬元購得新址產權。(MOCA提供)

創立為保存和展示美國華人社區歷史、文化遺產和貢獻的美國華人博物館(MOCA)，於2009年搬至曼哈頓華埠中央街(Center St)215號，但在隨後的城市監獄計畫中遭到大量社區人士抨擊：最新產權紀錄顯示，館方已購得位於中央街地址的產權，交易金額約為5110萬元。

MOCA成立於1980年，致力於記錄華裔群體歷史並增進公眾其文化的認識和理解。根據產權交易紀錄，博物館從一家名為「大型機械交易所」(Grand Machinery Exchange)的公司手中購得了該館址建築。該交易中，博物館獲得了市府提供的約3940萬元抵押貸款。

公開資料顯示，大型機械交易所為一家銷售工業設備的企業，於近20年前從曼哈頓下城搬至長島。最早時，MOCA於1984年進駐茂比利街(Mulberry St.)70號，後在2009年搬至中央街新址以獲得更大展覽空間，舊址則用作檔案中心，存有超過8萬5000件文物。

雖然舊址在2020年1月遭遇火災，但多數文物得以保留或修復。去年，博物館宣布，華裔建築設計師林瓔(Maya Lin)將重新設計博物館新址，預計高度為九層，涵蓋教室、研究中心、家譜中心、劇院和展覽空間等。

不久之前，博物館因獲得市府3500萬元撥款以支持社區監獄，遭到大量社區人士的抵制和抗議，指其「出賣華埠」。

博物館 華埠 監獄

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