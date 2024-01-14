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郭納德攜手維權團體 推工薪家庭稅收抵免

記者顏潔恩／紐約報導
維權團體、民選官員13日在日落公園召開記者會，宣布啟動宣傳，呼籲通過「工薪家庭稅收抵免」提案。(取自NYIC X)
維權團體、民選官員13日在日落公園召開記者會，宣布啟動宣傳，呼籲通過「工薪家庭稅收抵免」提案。(取自NYIC X)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、以及多名家長13日在布碌崙(布魯克林)日落公園召開記者會，宣布啟動宣傳活動，呼籲通過「工薪家庭稅收抵免」(Working Families Tax Credit)提案；該提案將可擴大兒童抵稅額度和福利，且不論移民身分，都可申請。

新冠疫情期間，聯邦政府曾為有孩子的家庭提供抵稅政策，但在2021年到期後未延續；郭納德於去年提出「工薪家庭稅收抵免」提案，在州立法層面上補充聯邦政策缺口；阿維萊斯後來也在市議會提出決議案，支持郭納德的提案。

根據提案內容，家庭中的每個孩子能帶來500至1500元間的減稅額度，且無需在報稅期間才能獲得退稅，此舉將幫助紐約州的兒童貧困線拉低至25%；另也將結合目前的紐約州兒童抵稅(Empire State Child Tax Credit)、低收入減稅(Earned Income Tax Credit)，並擴大至三歲以下兒童，且不限移民身分。

「這個提案的核心是幫助貧困家庭取得經濟穩定，讓他們的日常生活過得更容易一些」，郭納德表示，這些節省下來的錢或許幫助家庭從經濟重擔中稍微解脫，或者是可以舉家外出旅遊、逛博物館、水族館等，享受過往不曾有的「富裕」。

阿維萊斯則說，任何攸關人類尊嚴的事，以群眾的形式去推廣，永遠是最好的，「我們有足夠的證據和數據顯示提案的可行性」，呼籲提案獲得更廣泛的支持。

移民 紐約州 低收入

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