小義大利坍塌樓宇 將緊急拆除

小義大利坍塌樓宇將被緊急拆除。(記者許君達／攝影)

毗鄰曼哈頓華埠 的小義大利 日前發生坍塌事故，位於茂比利 街(Mulberry St.)交格蘭街(Grand St.)的四層商住兩用樓宇在翻新中突遇牆面坍塌，樓內住戶及施工人員全數撤離；經過市樓宇局(DOB)數日調查後，此建築將被拆除。

根據市警(NYPD)，本次事故位於格蘭街188號一至二層，在10日下午3時前後接報建築外牆坍塌，大批救援人員到場，所幸樓內住戶及施工人員及時逃脫，未造成人員傷亡。事故造成該建築面向茂比利街一側出現巨大洞口，而該地址此前為老牌芝士奶酪店「Alleva Dairy」所在地，去年因經營困難永久歇業。

市樓宇局表示，由於恐影響當地居民的公共安全，不得不「緊急拆除這座建築」。當局初步調查，事故因一座煙囪倒塌發生，並導致外牆磚塊落至樓宇外圍的施工圍欄之間。調查人員亦發現，「樓宇一樓正在進行未經許可的內部翻新工程，包括拆除所有現有的木地板托梁」。

事故發生後，建築上方所有住戶被要求疏散，且鄰近數家商鋪也收到撤離令。為確保後續調查的安全，聯合愛迪生電力公司(Con Edison)已對事發樓宇暫停供電。紀錄顯示，事發建築共有七次違規，包括違反施工時間要求、將地下空間用於儲物等。

市府表示，目前有一個施工隊在場準備，緊急拆除工作將於下周開始