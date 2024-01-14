我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

小義大利坍塌樓宇 將緊急拆除

記者劉梓祁／紐約報導
小義大利坍塌樓宇將被緊急拆除。(記者許君達／攝影)
小義大利坍塌樓宇將被緊急拆除。(記者許君達／攝影)

毗鄰曼哈頓華埠的小義大利日前發生坍塌事故，位於茂比利街(Mulberry St.)交格蘭街(Grand St.)的四層商住兩用樓宇在翻新中突遇牆面坍塌，樓內住戶及施工人員全數撤離；經過市樓宇局(DOB)數日調查後，此建築將被拆除。

根據市警(NYPD)，本次事故位於格蘭街188號一至二層，在10日下午3時前後接報建築外牆坍塌，大批救援人員到場，所幸樓內住戶及施工人員及時逃脫，未造成人員傷亡。事故造成該建築面向茂比利街一側出現巨大洞口，而該地址此前為老牌芝士奶酪店「Alleva Dairy」所在地，去年因經營困難永久歇業。

市樓宇局表示，由於恐影響當地居民的公共安全，不得不「緊急拆除這座建築」。當局初步調查，事故因一座煙囪倒塌發生，並導致外牆磚塊落至樓宇外圍的施工圍欄之間。調查人員亦發現，「樓宇一樓正在進行未經許可的內部翻新工程，包括拆除所有現有的木地板托梁」。

事故發生後，建築上方所有住戶被要求疏散，且鄰近數家商鋪也收到撤離令。為確保後續調查的安全，聯合愛迪生電力公司(Con Edison)已對事發樓宇暫停供電。紀錄顯示，事發建築共有七次違規，包括違反施工時間要求、將地下空間用於儲物等。

市府表示，目前有一個施工隊在場準備，緊急拆除工作將於下周開始

比利 義大利 華埠

上一則

紐約州非法大麻店林立 華人批政府配套差

下一則

全市被迫遷房客增 華人房東：積壓案仍無人理

延伸閱讀

報復美英空襲 葉門叛軍射反艦飛彈 刺激油價飆升4%

報復美英空襲 葉門叛軍射反艦飛彈 刺激油價飆升4%
歐盟考慮護航紅海 西班牙表明不參加

歐盟考慮護航紅海 西班牙表明不參加
高德曼與華埠會議 承諾社區增設辦公室

高德曼與華埠會議 承諾社區增設辦公室
曼哈頓小義大利樓房外牆倒塌 曾是全美最老乳酪店

曼哈頓小義大利樓房外牆倒塌 曾是全美最老乳酪店

熱門新聞

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

2024-01-08 06:33
蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01
主管公共安全的副市長班克斯提醒，若發現自己遭遇房產詐騙，請立即撥打311。(取自會議直播)

紐約市府公共安全會議 揭祕新型詐騙模式

2024-01-12 06:21

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣