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賴清德當選 紐約僑胞盼提升台灣地位

記者邢易霖 / 紐約報導
方秀蓉等人在大選前搭機回台，參與賴清德造勢晚會並投票。左二起為蘇春槐、方秀蓉、 鄭宏和戴明宜。(方秀蓉提供)
方秀蓉等人在大選前搭機回台，參與賴清德造勢晚會並投票。左二起為蘇春槐、方秀蓉、 鄭宏和戴明宜。(方秀蓉提供)

2024台灣大選總統選舉結果出爐，民進黨候選人賴清德、蕭美琴以約40%得票率當選新一任正副總統；由於此次選情激烈，紐約不少僑胞提前返台，並積極參與一系列助選造勢活動；紐約台僑13日在接受本報連線訪問時，為賴清德的勝選感到興奮，期望他上任後，能更關注青年就業和住房，同時關心民生和台海議題，提升台灣在國際上的地位。

紐約台灣同鄉會董事長蕭忠正、紐約台灣會館理事長蘇春槐和僑務委員方秀蓉等人，日前攜幾十位紐約僑胞返台，在大選期間，參與賴清德競選總統的造勢活動。

方秀蓉13日接受採訪時表示，很高興賴清德贏得選戰，「他的政治路線是國際化的，提升台灣在國際社會上的地位，並堅守為台灣服務的承諾。」

方秀蓉說，她在大選前搭飛機趕回台灣，發現飛機上也都是要返台投票的僑胞，「能夠跟他們一起回家感覺特別溫暖幸福」。賴清德此次選舉打破八年執政魔咒，讓民進黨得以再執政四年，方秀蓉也期望賴清德上任後，將更多關注放在青年就業和住房問題，同時關心弱勢群體和殘障人士的權益，加強相關建設。

另外，紐約台僑也希望賴清德有大局觀念，在國際間為台灣發聲，重視台灣未來下一代的發展。

方秀蓉說，「此次回台參與20萬人的選舉活動，大家在活動時都特別有秩序、團結友好，並尊重不同陣營的選擇，很開心看到台灣有新的方向發展。」

紐約台灣同鄉聯誼會會長黎潔瑋則支持國民黨，她對侯友宜無法贏得總統選戰感到遺憾和失望，但也肯定國民黨做的努力。

黎潔瑋說，這次選舉政黨之間的差距縮小不少，希望民進黨在執政時要以人民的利益為先，保護台海安全。她說道，「國民黨要繼續進步，執政黨切勿偏離正道，全體國民共同努力。」

紐約僑胞提前返台投票，並積極參與一系列助選造勢活動。(方秀蓉提供)
紐約僑胞提前返台投票，並積極參與一系列助選造勢活動。(方秀蓉提供)

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