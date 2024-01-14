紀念越劇誕辰118周年 法拉盛演唱

「紐約越劇名家票友演唱會」活動旨在發揚戲曲文化。(主辦方提供)

為紀念越劇誕辰118周年，由紐約夢月越劇團主辦的「紐約越劇名家票友演唱會」13日在皇后區法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)登台。多位戲曲家在現場演唱「黛玉葬花」、「西廂記」和「碧玉簪」等經典曲目。活動旨在發揚中國戲曲文化，使海外的越劇人在越劇文化的傳承中得到歷練與成長。

紐約夢月越劇團團長任雯表示，傳承越劇經典、弘揚戲曲文化是團員的共同心願和責任。今年是紀念越劇誕辰118周年，為此，他們舉辦這次的演唱會一方面是表達對老藝術家的崇敬之情，另一方面激勵年輕一代的演員，接過老藝術家們手中的接力棒，傳承並弘揚越劇藝術。

任雯說，此次表演全團演員努力排練三個月，在前輩的帶領指導下盡力演好每一首經典唱段，「希望給觀眾留下美好回憶，也讓我們的演員們感受到傳承的力量」。

藝術總監伍鼎宏表示，這次登台演出的演員多為年長者，有些甚至剛做完手術，但他們堅持上台表演，視這次機會極為珍貴，也提供他們展現風采、呈現戲曲的舞台，這些年長者對曲藝的熱情，為演出賦予特殊意義。